原标题：“法治教育不能落下一个孩子”

【贯彻习近平法治思想 锻造新时代政法铁军】

9月开学，西藏自治区拉萨市特殊教育学校的孩子迎来了法治“开学第一课”。今年是这所学校第一次引进法治课，担任法治副校长的拉萨市人民检察院第八检察部负责人普布仓觉，已经做好了准备。拉萨市人民检察院与拉萨市特殊教育学校的老师合作，将8年级法治教材翻译成盲文，供孩子们阅读。教材以西游记故事为蓝本，14岁的桑旦曲嘎才珍说她最喜欢的故事就是孙悟空大闹蟠桃会。

2018年，全国检察机关在落实普法责任制过程中，大力开展“送法进校园”等活动，检察官担任法治副校长成为一大特色，越来越多的检察官活跃在校园里。今年，拉萨市人民检察院与拉萨市教育局统计发现，特殊教育学校在法治教育方面仍是空白。“法治教育不能落下一个孩子”，拉萨市人民检察院便申请负责该校的法治教育。

“在一般学校上课，我们的重点更多放在让学生遵纪守法。而在这里，因为孩子们成长的特殊性，我们的重点更多在如何让他们学会保护自己、融入社会，免受他人侵害。”普布仓觉说。

近年来，随着最高检内设机构重组、未成年人检察单独设厅，以及新修订的未成年人保护法、预防未成年人犯罪法实施，检察机关对未成年人工作越来越重视。

普布仓觉2005年开始从事未成年人检察工作，那时未成年人检察只是公诉一处所属的办公室。2020年，拉萨市检察院未成年人检察部单独设立，目前有两位员额检察官。人手虽然紧张，但工作推进力度很大。

2020年3月，拉萨市未成年人“一站式”询问救助中心启动，同步挂牌“卓·吉未检工作室”。“卓·吉”是藏语中“温暖”的意思。中心是一个独立的二层小楼，集医疗检查、心理救助、办案询问功能于一体。拉萨市检察院与医院达成协议，案件发生时，由值班医生出诊，同时购买了专业心理咨询机构的服务。目前已在此接待了8起案件的未成年受害者。

“发现难、取证难、指控难”是未成年人被性侵案件的三大难点。为避免不同办案人员就案件细节反复询问，对未成年人造成二次伤害，近年来“一站式”询问救助机制得到大力推广。普布仓觉介绍，当接到报警后，受害者会被带到这里。首先由心理咨询师进行疏导，在受害者能够接受询问时，警察会在询问室进行询问。为了让询问更符合未成年人身心特点，最高检下发了指导性的谈话大纲，检察官会与经办警察共享。但每个具体案件都是千差万别的，检察官会在观察室同步看询问室发生的事情，当警方就某一个关键内容询问不够深入时，检察官会实时提醒如何补充提问。询问室还放置了两个玩具娃娃，供年龄小、表达能力有限的孩子指认身体部位。

“启动‘一站式’询问救助中心后，很大程度解决了取证难、指控难的问题。8起案件都没有经过退回补充侦查的过程，一次性将所有证据收集起来，最大程度减少证据灭失的问题，同时避免了因多次询问给被害未成年人心理带来‘二次伤害’。”普布仓觉说。

此外，普布仓觉感到，社会传统观念导致对一些问题的严重性有所漠视，普法工作必须大力加强。因此，拉萨市检察院联合各区县检察院组成了“卓·吉”宣讲团队。

“未成年人办案除了案子本身之外，还要注重挽救与预防。法治课就是一种预防方式。”普布仓觉介绍，今年9月起，宣讲团队预计在100个学校进行巡讲，“让纳木错湖畔的孩子也能接受法治教育”。

（本报记者 陈慧娟）

(责编：马昌、于子青)