本报记者 赵婀娜

9月22日晚，2021级研究生开学典礼后，山东大学“沂蒙老战士后代讲党史”第四场报告会拉开帷幕。中国农民革命运动先导者彭湃烈士孙女，中国著名核动力专家、“时代楷模”彭士禄院士之女彭洁以“忠于理想的两代人——讲述彭湃烈士和彭士禄院士的故事”作专题报告。

新学期第一周，思政课教师、北京科技大学党委常委、宣传部长彭庆红为大二学生开设课程，讲述百年来青年与中国共产党的紧密关系，激发学生爱党爱国热情。

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秋季学期开学以来，全国高校扎实开展党史学习教育和形势政策教育，努力引导青年学生坚定理想信念，争做担当民族复兴大任的时代新人。

学习英雄人物 响应伟大号召

9月4日上午，清华大学党委书记陈旭以“继承传统，做新时代的清华人”为题，为3000余名2021级本科生作报告，全体本科生新生在线“同上一堂课”。陈旭勉励同学们牢记习近平总书记考察清华大学时对广大青年提出的殷切期望，让青春在不懈奋斗中绽放绚丽之花。

“人一辈子不一定要干多大的事，但一定要干一件有意义的事。”9月17日，北京大学在百周年纪念讲堂举办“学习英雄事迹，弘扬英雄精神”主题教育系列报告会，“七一勋章”获得者石光银讲述了自己40多年与风沙搏斗的经历。他勉励广大青年，要肯于吃苦、勇于坚持，树立崇高的理想抱负。

9月30日上午，对外经济贸易大学组织各学院学生集体参观“中国对外经贸博物馆”，并由校党委书记蒋庆哲在博物馆内为新生开讲开学第一节思政课。蒋庆哲和同学们一起回顾学校70年风雨历程，感受博学、诚信、求索、笃行的精神内涵。

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新学期开学以来，各高校将深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神作为首要内容，各高校书记、校长带头宣讲，结合校史中的红色故事、校友中的先进人物，教育引导广大青年切实将伟大号召转化为奋斗前行的实际行动。

四川大学、电子科技大学等高校结合学校科技报国的典型人物、感人故事，激励广大学生勇担中华民族伟大复兴的历史重任。西安交通大学开展西迁精神主题教育，激励学生唱响爱国奋斗人生主旋律。

讲好百年党史 赓续红色血脉

“牢记使命与责任，诚信立身，精勤为学，致力于探索真理、传承文明。”中国石油大学（北京）校本部和克拉玛依校区6000多名2021级新生，在开学典礼上以庄严的誓词诠释“强国有我”的使命担当。新学期，学校通过典礼仪式、宣讲培训、专题党课、参观实践等形式，上好新生思想教育的“第一课”。

9月18日至24日，北京理工大学组织1100名师生分批前往中国共产党历史展览馆，通过重温党的百年伟大奋斗历程和伟大成就，感悟初心使命、汲取信仰力量。

9月14日，上海交通大学“形势与政策”课2021年秋季学期第一次集体备课会在闵行校区举办，备课主题为“习近平新时代中国特色社会主义思想全面融入‘形势与政策’课教学”。有与会教师表示，将用更多时间和精力投入教学内容研究、教学方法创新、教学实效提高上，“用心、用情、用理”站稳讲台，尽职尽责打造一流思政课。

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记者了解到，新学期开学以来，各高校充分利用校内外红色育人资源，创新教育形式和载体，组织广大师生共上“党史大课”，教育引导广大师生从党史学习教育中树牢信仰、汲取力量。

北京工业大学党史宣讲团27名成员以讲理论和讲故事相结合的形式，到二级党组织进行宣讲。中国科学技术大学、东北大学、北京语言大学等高校校领导带领青年学生系统回顾党的百年奋斗历程和辉煌成就，了解学校一代代师生科教报国的光辉校史，激励广大青年学生坚定理想信念。

厚植爱国情怀 激发奋进力量

“1940年，新华广播电台一台3千瓦手摇发电机开始发电，把党的声音及时传递到全国各地。电力的星星之火在峥嵘岁月中顽强成长。”开学之初，华北电力大学能源动力与机械工程学院研究生新生赵树群参加了一场在校史馆举行的特殊主题班会——结合学校发展实际学习党史。打造有电力大学特点的思政课程，已经成为华北电力大学党史学习教育的重要特色之一。

“方寸之间天地宽，蕴有文化意万千；方寸之中有乾坤，系挂党史树丰碑。在那横与纵的交汇下，有文化星火相佐日月，有百年征程历久弥新。”不久前，在北京邮电大学党史学习教育主题系列活动之一——《邮票中的党史》讲述活动现场，北京邮电大学马克思主义学院裴晓军老师通过讲述邮票中蕴含的红色故事，引导师生在方寸间感受党带领中国人民从站起来、富起来到强起来的伟大历程。

“报告，我从中国人民解放军73056部队退伍返校，前来报到！”“报告，我从中国人民解放军驻香港部队退伍返校，前来报到！”……今年，浙江大学又有32名学生告别军营光荣退伍。在每年新学期的学生军训总结大会上，学校都会举行欢迎仪式，勉励退伍返校学生再立新功，激励全体学生学习榜样，筑梦国防。党史学习教育中，浙江大学推进国防教育与思政教育深度融合，鼓励学生厚植爱国情怀。

山东农业大学启动“百名党员专家联百村”实践活动。学校117名党员专家带领318名研究生，组成117支乡村振兴服务队，奔赴齐鲁大地生产一线。在田间地头、在农场企业、在生产车间，开展技术帮扶，助力农业生产，让群众得实惠、让学生受教育，把党史学习教育的成效不断转化为推动乡村振兴的动力。

“寻找身边的红色文化”，这是北京林业大学大二学生韩雪丽的社会实践题目。她和同学一道，实地参观北大红楼、河北乐亭李大钊故居、李大钊烈士陵园，访谈近百名大学生，写下上万字的实践报告。

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记者了解到，开学以来，各高校结合学校特色，统筹用好校内校外、课内课外、线上线下学习资源，厚植广大师生爱党爱国爱社会主义的深厚情怀，激发投身民族复兴伟业的强大力量。

广大师生表示，要在学好党史践悟思想上当先锋，在砥砺奋斗成才报国上勇担当，在服务师生做好实事上作表率，传承红色基因，书写华彩青春！

《 人民日报 》（ 2021年10月08日 06 版）

(责编：熊旭、薄晨棣)