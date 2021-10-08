人民网北京10月8日电 7日，北京汇文中学举行建校150周年育人实践研讨会。北京汇文中学校长郭杰说，学校已建立起以培养核心素养为导向的小学、初中、高中相衔接的纵向培养机制和课程体系，关注学生的全面发展、健康成长，构建起注重学生可持续发展的培养模式。

北京汇文中学金帆合唱团在建校150周年育人实践研讨会上演唱《追寻》。学校供图

郭杰表示，立足新发展阶段，探寻汇文中学150年砥砺奋进之路、育人求索之路，在集团化发展新的起点上、在教育高质量发展的背景下，汇文人将始终秉承开放的办学姿态，弘扬植根沃土的初心情怀，肩负首都示范高中的育人发展重任，在首都教育发展中担当作为、不辱使命，以富有创造性的教育实践奉献于社会、国家和民族。

教育部基础教育司司长吕玉刚表示，汇文中学具有悠久的办学历史和光荣的革命传统。他希望，汇文中学一要深化党史学习教育。挖掘学校的红色资源，继续传承好红色基因，更好的教育学生从小学党史，永远跟党走，培养能够担当民族大任的时代新人。

二要全面落实“双减”工作。充分发挥学校育人的主阵地作用，强化校验工作，切实提高作业管理、课后服务水平、课堂教学质量，切实做到教师应教尽教，学生学足学好，大力营造促进学生身心健康成长的良好教育形态。

三要着力构建“五育”并举的全面育人体系。落实立德树人根本任务，推进基础教育高质量发展，必须构建德智体美劳全面育人的体系，要突出育人的目标，培养学生的正确价值观，必备品格和关键能力。要落实好国家的课程标准，着力构建方向正确，内容完善，载体丰富，促进学生全面健康发展。要严格学校的教育教学管理，强化德育、体育、美育、劳动教育，重视加强学生身心健康教育，培养好每一位学生。要加强学校、家庭、社会协同育人，进一步突出学校教书育人使命，引导家长树立科学育儿的观念，促进家庭、家长履行监护责任。

四要大力提升学校办学活力。希望汇文中学能够坚持把教师作为办好学校的第一资源，把加强教师队伍建设作为最重要的保障，构建健全的教师激励体系，充分调动和发挥广大教师的积极性，创造性，为进一步提升办学水平注入强大动力。

北京市委常委、教育工委书记夏林茂指出，站在新的历史起点上，汇文中学要以更高的站位、更宽的视野、更大的力度推动学校的建设，坚守为党育人、为国育才的崇高使命。坚持五育并举，促进学生德、智、体、美、劳全面发展，培养担当民族复兴大任的时代新人。落实立德树人根本任务，将思政课小课堂与社会大课堂有机结合起来，并善用大思政课深入开展党史教育。深度推进集团化办学，投身义务教育优质均衡发展，让人民群众有更多的教育获得感。

夏林茂希望，学校能够着力提高教育教学质量，不断丰富课后服务供给，引导广大教师立德、修身、潜心治学、开拓创新，正真把为学、为是、为人统一起来，当好学生成长的引路人。

东城区委书记孙新军认为，汇文中学在为中华民族伟大复兴培育更多优秀人才的同时，也为新时代教育改革、教育发展提供了“汇文方案”。以此为代表的东城教育集群，是东城教育事业的宝贵财富。

孙新军表示，下一步，我们将紧紧围绕建成社会主义现代化强国的战略目标，进一步深化教育供给侧改革，推动各学段教育优质均衡发展。同时，坚持教育者先受教育，继续加强队伍建设，培养高素质专业化教育人才，东城区委区政府将坚定不移做好服务工作，为教育事业发展提供坚实保障。

据悉，2016年，汇文中学教育集团成立，目前共有5所集团校和5所联盟校。集团校由汇文中学校长担任法人，在校学生共4900余人，教职工560余人。分布在东城区和朝阳区的4个学区。150年间，汇文在实践中形成了“全人教育”办学理念，“爱国重德”成为学校最重要的文化传统。未来，汇文将在育人实践中把历史积淀下的学校文化思想精华与时代发展需要相结合，熔铸为汇文人对国家、对社会的使命感、责任感与价值判断。本次会议由北京汇文中学党总支书记陈东主持，共有北京教育界同行、校友代表、在校师生等400余人参加大会。

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