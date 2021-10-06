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立足根本，锐意改革，面向未来——清华大学全方位推进人才工作

2021年10月06日17:30 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月6日电 题：立足根本，锐意改革，面向未来——清华大学全方位推进人才工作

　　盖博铭、周栩睿

　　“我们有这么多好学生，要给他们更好环境来发挥所长。”清华大学交叉信息研究院院长姚期智语重心长地说。在清华大学人才培养战略的推进下，图灵奖获得者姚期智任教17年间，创立计算机科学实验班、人工智能班、量子信息班等创新人才培养项目，为清华大学培养了一批“立足中国、领跑世界”的高水平人才。

　　近几年，清华大学扎实推进人才工作，做到全方位培养、引进、用好人才，为社会主义现代化强国建设贡献力量。

　　学科建设为“基”，人才“蓄水池”直面发展难题

　　2020年，新冠肺炎疫情凸显了发展公共卫生与健康学科的重要性和紧迫性。清华大学决定成立公共卫生与健康学院。

　　“学院的建立，是学科发展的内在要求，更是学校奋力迈向世界一流前列的关键部署，将推动学校学科布局更加科学完善。”清华大学党委书记陈旭表示，学院的成立是学校深度服务国家战略的新举措。

　　为实现“2030年迈入世界一流大学前列，2050年前后成为世界顶尖大学”的发展目标，清华大学始终把学科建设作为发展根基。学科布局决定人才布局，学科突破关键在人才突破。通过引进人才，工业工程、天文学、药学等其他新建学科的快速发展也得到了有力推动。

　　学术支持为“道”，“用心用情”培养青年人才

　　为解决青年人才培养关键问题，清华大学打破“博导”制度，使助理教授、副教授与教授一样可以独立指导博士生，并支持青年教师牵头组建团队、申请国家重点课题。2020年，清华大学新入职青年教师人均科研启动经费较5年前增加近10倍。

　　以青年教师汪玉为例，汪玉2009年入职助理研究员，2014年即被聘为副教授，2018年被聘为长聘教授，2020年成长为电子系主任。短短几年，汪玉成为在教学、科研、管理上全方位成长的杰出人才。

　　青年教师处于人生最有活力、最富创造力的阶段，是教师队伍的主力军。清华大学加大对青年教师的支持，有利于形成良好的教学关系，实现人才培养的良性循环。

　　学德培养为“魂”，“高标准”研究“真问题”

　　清华大学以立德树人为根本任务，又是基础研究的主力军和重大科技突破的策源地。学校始终引导教师站在教书育人第一线，同时把服务国家作为最高追求。

　　学校先后成立出土文献研究与保护中心、脑与智能实验室等平台，深入推进有组织科研，推动学科“大交叉”、承担国家“大项目”、打造攻坚“大团队”。

　　今年9月，清华大学正式成立碳中和研究院，在低碳发电与动力、新型电力系统、零碳交通等方向重点发力。清华大学气候变化与可持续发展研究院学术委员会主任何建坤表示：“该研究院可以整合各个团队的力量，形成综合整体，结合‘双碳’目标开展研究，为国家提供先进的技术支撑和资深的决策建议。”

　　此外，清华大学还建立准聘长聘制度，优化了人才工作的体制机制。学校党委实施人才工作“一把手工程”，健全人才工作协同机制，做到管宏观、管政策、管协调、管服务。

　　清华大学相关负责人表示，面向未来，清华大学要把发展科技第一生产力、培养人才第一资源、增强创新第一动力更好结合起来，迈向世界一流大学前列。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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