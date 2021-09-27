原标题：艺体招考迎来大变革

观众在展览上参观西安美术学院毕业生的作品。新华社发

在河北省邯郸市一家舞蹈中心的练功房，艺考生在练习基本功。郝群英摄/光明图片

日前，教育部等部门发布《艺术类考试招生意见》《高水平运动队考试招生意见》，对相关专业考试招生改革工作作出部署，这是落实立德树人根本任务，促进学生德智体美劳全面发展的重要体现，也是深化新时代教育评价改革，推进新一轮高考综合改革，保障人才培养质量和促进教育公平的重要举措。

五育融合，落实立德树人根本任务

2018年，习近平总书记在全国教育大会上强调，要努力构建德智体美劳全面培养的教育体系，形成更高水平的人才培养体系。《深化新时代教育评价改革总体方案》《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》等系列文件的出台，都是为了贯彻落实立德树人根本任务的要求，努力培养德智体美劳全面发展、担当民族复兴大任的时代新人。

近年来，我国高校艺术类专业考试招生和高水平运动队考试招生中虽然重视人才选拔质量，但对文化成绩的要求一直低于普通专业考生，部分考生和家长存在“重专业轻文化”的现象，考生将此类考试作为“升学捷径”或“敲门砖”，往往进行功利性报考。这对青少年的人生观和价值观影响很大，也直接影响到高校体育、艺术类专业的办学水平和人才培养质量以及入学机会的公平。因此，两个意见都要求提高高考文化成绩的基本要求。

《艺术类考试招生意见》提出，逐步引导高校提高高考文化成绩，提高文化成绩的最低标准，探索采取文化成绩初筛等措施，选拔和培养德艺双馨的艺术人才。

《高水平运动队考试招生意见》要求报考“世界一流大学建设高校”的考生的高考成绩达到生源省份本科录取最低控制分数线，报考其他类高校的考生的高考成绩不低于最低控制分数线的80%，选拔和培养综合素质全面且具有较高体育竞技水平的学生，为国际重大体育比赛和国家竞技体育后备人才培养体系提供支撑。

提高艺术类、体育类专业考生文化考试成绩要求，是为了引导学生在发展兴趣特长的同时，更加重视学业质量提高和综合素质养成，构建引导学生全面而有个性发展的人才选拔评价体系，为到2035年实现将我国建设成为文化强国、教育强国、体育强国的远景目标提供人才支撑。

问题导向，完善分类招生录取机制

迈入普及化阶段以后，高等教育的发展需要满足经济社会发展对各级各类人才的多样化需求，也需要满足人民群众的多元化教育诉求。体现在高校考试招生制度中，就是要针对现实问题，规范考试招生工作，完善“分类考试、综合评价、多元录取”的考试招生模式。

《高水平运动队考试招生意见》针对高校高水平运动队在考试招生中的问题，如二级运动员报考门槛较低、文化课成绩录取要求偏低等，重点部署优化招生项目范围、严格报考条件和资格审核、改进考试评价方式、提高文化成绩要求、完善招生录取机制等工作任务。在考试评价方式上，采取“文化考试+专业测试”相结合的方式，文化考试成绩使用全国统一高考文化课考试成绩，专业测试全部纳入全国统考并由国家体育总局牵头组织实施；在招生录取机制上，高考文化课成绩不低于招生高校相关专业在生源省份录取分数线下20分的学生，可申请就读相应的普通专业，其余学生限定就读体育学类专业。除此之外，高校每年还通过运动训练、武术与民族传统体育专业单招、其他体育学类专业招生、优秀运动员保送等多种渠道招收体育特长学生，保持体育特长学生升学渠道的畅通。

《艺术类考试招生意见》针对部分考生盲目跟风、部分高校办学定位不清晰、招生录取办法复杂多样等问题，重点围绕“怎么定位”“怎么考试”“怎么录取”“怎么监管”提出系列改革任务。进一步完善“文化素质+专业能力”相结合的考试评价方式，文化素质使用高考文化课考试成绩，专业能力使用艺术专业能力考试成绩；根据不同艺术专业人才选拔培养的要求，实行分类考试，根据不同的考试方式，分类制定相应的录取办法。实行分类考试、分类录取，成为这次艺考招生改革的一大亮点。

总之，两个文件突出了问题导向，着力解决在高校考试和招生录取环节存在的质量和公平问题，回应高校、学生与社会多方利益诉求，进一步提高考试招生制度的科学性与公平性。

系统推进，提高高校人才培养质量

进入新时代，加强内涵建设、建设高质量高等教育体系成为我国高等教育发展的战略任务。这就要求高等学校统筹推进人才选拔与培养工作，深化高校人才培养模式改革，加强学生培养过程的质量监测，完善高等教育质量保障体系。

《高水平运动队考试招生意见》提出加强学生入校后的培养管理，建立准入和退出机制，尤其是要严格学业标准，原则上高水平运动队学生与普通学生的学业水平要求应保持一致，参加本科毕业论文（设计）抽检。同时，高校可以通过学分制、延长学制、个性化授课、补课等方式，在不降低学业标准要求、确保教育教学质量的前提下，积极为高水平运动队学生完成学业创造条件。

《艺术类考试招生意见》要求高校充分考虑学校发展定位和人才培养标准，逐步提高文化课成绩录取要求，提高人才培养质量。近年来，部分高校为追求多学科发展而盲目扩大艺术类专业招生规模，但因办学定位不准确，招生规模及专业设置与社会需求存在脱节现象，总体就业质量不高，既不利于引导学生全面发展，也不利于高校建设高质量的艺术人才培养体系。相反，近年来北京大学艺术史论专业一直按高考文化课成绩录取，中国人民大学将美术和设计学类的文化成绩要求提高至一本线以上，人才培养质量得到普遍认可。

质量是人才培养的生命线。高质量的艺术类、体育类专业人才培养体系是构建高质量高等教育体系的重要组成部分。规范、改进和完善高校艺术类专业和高水平运动队考试招生工作，有利于促进学生全面而有个性的发展，为文化强国、体育强国、教育强国的建设提供人才支撑，为经济社会高质量发展提供助力。

（作者：钟秉林，系国家教育咨询委员会委员、北京师范大学教授）

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