原标题：统考增进公平 保障选拔质量

我国高校自1987年试行招收高水平运动队以来，录取了大量大学生运动员加入高校竞技体育的“主力阵容”，与运动训练、体育教育等专业师生一同在大运会等各种赛事中“摘金夺银”，撑起了大学体育文化生活的灿烂星空。高水平运动队招考也成为有中国特色的大学招考制度的重要组成部分。

教育部、国家体育总局近日联合发布系列措施改革高水平运动队招考，总结成功经验，针对现有模式弊端进行大力革新，顺应了经济社会新发展格局对体育招考提出的新发展要求，对社会关切进行积极回应。

从高校“单独考试”向“全国统考”转变

我国高校高水平运动队招考一直处于改革之中，近年呈现出以下变化特征：坚持严格的报考资格要求，始终要求具备二级运动员以上（含二级）资格。保证了考生基本的专业化水准且表现出不断提升趋势。发展较快，招生院校从初始的51所增加到2021年的283所，招考项目从10个增加到14个，报考人数和录取人数持续增长。录取比例较为稳定，一直为本校招生总数的1%。报考的群体发生变化，初创时期主要是退役运动员和体校学生，录取的考生也以专业从事体育的一级及以上运动员为主。1996年起，报名的中学生逐渐增多，来自专业运动队生源总体比例呈下降趋势。招考管理不断改革，强调从报名资格审查到专业和文化测试的规范化与标准化，2017年后，专业测试加快由“各校自主单独组织”向“全国或区域统一组织”的方式转变，但考生总体文化成绩偏低的问题依然突出。

由于招收高水平运动员的高校大都处于综合发展水平前列，能用低于本科线两三百分的成绩进入高水平大学，一些水平不达标者因此不惜作假也要进入高水平运动队。而体育类考试又不同于纸笔测试，它属于一种技能型考试，具有测试标准明确、测试条件要求特殊、项目种类繁多、测评时间短和难以追溯等特点，有的项目只需要短暂的十几秒就决定了成绩高下，一旦采取“替考”等方式成功入学，作弊者将获得巨大利益，其对国家考试公平性的伤害就愈加深重。这种“高利害性”，既是吸引越来越多考生投考的因素，也是近年不断出现报名资格作假、现场测试替考和执考不公正等问题的重要原因。随着报考人数的增加，它正成为单独举办高水平运动队招考测试的高校一种“难以承受之重”。

鉴于体育测试的这种特性和现实问题，教育部和国家体育总局一直致力于全国统一测试的试点探索，努力提升体育测试的公平性和科学性。从高校“单独考试”向“全国统考”转变，既是新形势下高水平运动队招考事业发展的必然，也是它面临社会环境的要求进行自我完善的“刚需”。

全国统考能有力保障生源质量

高水平运动队招考由各校自主测试向全国统测转变，有“体育单招”近几年的试点成功经验作为有力保障。2018年以来，运动训练、武术与民族传统体育两大“体育单招”专业的60多个专业项目均已实施全国统考，高水平运动队专业测试纳入全国统测后，考试活动由各校自主组织改为“全国统一组织”，意味着其招考制度发生实质性的改变，将极大有利于维护测试的公平和公正，并保证测试质量。

纳入全国统测后，从考试性质上讲，由“校考”变成全国统考，考试级别大为提升，安全、保密、突发事件处理等措施相应升级，有利于维护测试的权威、安全与公平；从管理责任上看，责任方由单一的高校一方，转为体育总局和高校两方，有利于加强监督，建立责权分明的管理机制；从管理规范上看，由高校独立确定录取标准，转为全国统一测试标准和录取标准，将从根本上保证测试质量水准；从操作规范上看，由学校审查报名资格变为全国统一网络平台审查和报名，考官由各院校自主负责改为从全国范围内建立的考官库中抽取，有利于堵死报名资格作假漏洞，杜绝人情对考试公平的侵害，营造风清气正的公平考试环境。更为重要的是，有各校认可的统测成绩作为基础，录取可由考生限报一校的一个志愿改为多个志愿，为考生提供调剂录取等新的录取机会，既为考生带来更多利好，也为高校进行生源调剂打下基础。

加强标准化，推进科技办考

自2018年开始实施的全国“体育单招统考”，已用加强标准管理和科技办考等根本性措施，为高水平运动队招考改革构筑保证招考生源和测试质量，维护考试公平的坚固防线。

提升选拔测试标准的统一化和科学化水平。国家体育总局组织体育专家对60多个测试项目逐一研发并建立了测试内容标准，全面覆盖高水平运动队所有招生项目，今年又开始基于这些标准进行“实施标准”的建设，为高水平运动队测试的全国统一化、标准化提供了坚实的科学基础。

建立了严格的“阳光高考”公示体系和监督查处机制。从报考者的项目、运动等级证书、报考学校，到测试成绩、志愿和录取，全方位、全程进行公示，为考生、家长和社会全面监督创造条件；而且凡举报必调查，一旦查实必依法依规严肃处理。

建立严格身份验证系统，在国内首创全程瞳孔识别验证考生身份，从运动员检录到上场、下场，先后进行三次瞳孔识别，极为有效地防止了代考，从2018年以来全国各项测试没有一个代考者能够“得逞”，维护了国家考试公信力和绝对权威。

建立全国考官库和考试项目轮转制。每年调整全国15个考区的考试项目，考官在考前临时从考官库中抽取，这种考试项目地点和考官“背对背”地“盲选”，有效防止了“人情”对考试公平的侵蚀。

加强现场监督和公示。测试成绩一律由考生签字确认并当场公示，对所有项目测试全程录像并按教育部规定保存四年。同时建立和完善考生权益保障和救济机制，现场由权威专家组成仲裁小组，明确仲裁办法、规范仲裁程序，解决争议申诉，保障考生合法权益。此外，创造性引入华中师范大学测量与评价研究中心对全国统考开展第三方监督与评估，以评促建。

这些改革顶层设计和实施，为特殊类型招生考试制度建设与发展开创新局面，有利于真正意义上将竞技体育融入学校教育中形成教体结合培养模式，为学校竞技体育的发展和体育回归教育提供新的方向。

（作者：胡向东，系华中师范大学测量与评价中心主任）

(责编：温璐、郝孟佳)