本报记者 辛 阳 毕京津

今年4月，教育部办公厅发布《关于进一步加强中小学生体质健康管理工作的通知》，要求中小学校每天统一安排30分钟的大课间体育活动，每节课间应安排学生走出教室适量活动和放松。但记者在调查中发现，有些学校由于校园面积狭小、学生数量激增等原因，学生活动场地不足的问题亟待解决。

“学校是按24个教学班的规模建设的，但现在班级达到37个。学生多了将近一倍，学生活动场地严重不足。”辽宁省某小学一名学生家长说，“学校操场只有200米跑道，学生做操都要分批进行，上午是低年级，下午是高年级。”

记者采访了辽宁四地的中心城区小学，从2016年到2020年，四地中心城区学生数量增加了2万余人，活动场地面积却因为建设等因素减少了近5000平方米，每位学生平均占地面积减少3.29平方米。

河南郑州金水区文源小学是2016年新建的小学，占地约20亩，24个教学班的设置。虽然建校只有5年，但学校空间已经显得“力不从心”。为了容纳更多学生，学校把阅览室搬到了楼梯走廊，教室也尽可能设计成一室多用，同时对地下和楼顶空间也进行了改造，把功能室尽可能多地迁移到这些地方。

“小学活动场地不足的情况，在各地都有不同程度存在。”辽宁省一位小学校长说，“尤其是在中心城区，这种情况就更加明显。”据媒体报道，上海市一所小学占地18亩，1500多名在校生的活动场地就是3块篮球场和50米跑道，体育课只能进行踢毽子、跳绳等对场地要求不高的运动。还有学校在做课间操时将学生安排在教学楼台阶、花坛边等空地上，甚至把楼顶空地也开辟成了临时操场。

为解决活动场地不足的问题，不少学校开展了创新探索。河南一些学校通过改造地下室、车库等，把图书室、书法室、美术室、活动室等搬到地下，并通过分组使用等，部分解决了学校教室的不足。有的学校则对教室进行改造，通过调整桌椅等方式，实现普通教室、活动室之间的灵活切换；还有的则借用邻近的体育场馆开展体育活动，改善学生活动环境。

一位从教30多年的教育工作者表示，学校对内部空间“挖潜”，或者借用场地，可以缓解活动空间不足的情况，但要从根本上保证充足的学生活动空间，还是要实现义务教育均衡发展，避免学生过多集中于少数几所学校。

沈阳市教育研究院决策咨询部部长赵海千表示，教育行政部门要科学预测教育资源的配置需求，利用互联网、大数据等手段，科学预测学龄人口数量和结构分布变化，同时与政府部门密切合作，根据学龄人口的变化趋势，对教育经费投入、教师编制供给、学校布局等资源科学合理规划，实现义务教育优质均衡发展。

《 人民日报 》（ 2021年09月27日 07 版）

(责编：郝孟佳、温璐)