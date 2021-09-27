本报记者 付明丽

西庄小学劳动教育学农实践基地，学生们正在搬运收获的土豆。

向 峥摄（人民视觉）

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在实践基地体验挖土豆、与家长一起参加亲子采摘、参与家庭日常劳动……山西省长治市西庄小学开展劳动教育实践，搭建学农实践基地，拓展劳动课程。学生们在课堂内外的劳动教育中掌握技能、养成习惯、磨炼意志，感受生活的丰富多彩。

上午9点半，山西省长治市上党区西庄小学五年级的200多名学生，已经在学校北门外的劳动教育学农实践基地排好了队。

“各班进入自己的试验田，开始挖土豆。”校长毕锦杰话音刚落，学生们便钻进了田里。割藤蔓、挖土豆、擦泥、记录数量……大家埋头干活儿，鞋上沾了泥也顾不上擦。一个小时的工夫，学生们已经装了20多箱土豆。

课 堂

“为什么黄瓜是绿的却叫黄瓜？”

一块块小菜地划分整齐，栽种着大白菜、白萝卜……阳光洒下来，一派色彩斑斓的景象。站在实践基地里，毕锦杰很感慨，“3年前这里还是一片空地，全校师生一起种了2000棵苹果树，田间小路一条条修起来，才有了这片美丽的试验田。”

西庄小学位于上党区西申家庄村，是一所农村寄宿制学校，有1500多名学生。在教学中，毕锦杰发现许多学生缺乏劳动教育和锻炼机会，他萌生了建设实践基地的想法。

这得到了西申家庄村村支书秦向阳的支持。“尽管在农村生活，但是很多学生都不知道粮食是怎么种的。”秦向阳说。

2018年4月，西申家庄村专门划出60余亩村民流转土地支持学校开展劳动教育实践课程，村集体出资金，建起的实践基地以苹果树种植为主，间作蔬菜和花卉。

“为什么黄瓜是绿的却叫黄瓜？”“为什么有的菜要搭架子，有的不用？”……在实践基地学习劳动知识时，学生们总能蹦出各种各样的问题。为此，西庄小学聘请了4名农民作为劳动实践课的指导老师，让学生更好掌握劳动技能。

每年收获季，西庄小学都会组织亲子采摘活动。去年，学校邀请家长和学生一起挖红薯，成了很多学生心中“最喜欢的劳动课”。学生孙绍轩在日记里写道：“挖红薯带给我们收获的快乐，也激发我们探索自然的热情。”

通过劳动课，学生们在春播夏长、秋收冬藏中体验播种的快乐、养护的辛苦和收获的喜悦。“先让学生感受劳动的快乐，他们才能更懂得劳动的意义。”毕锦杰说。

感 受

“通过拔草我知道了不管什么劳动都是伟大的”

平日里，学校开展最多的学农劳动是拔草。在学生眼里，拔草也十分有趣。

“刚开始的时候，分不清草和红薯苗，结果把红薯苗都拔了。”想起初上拔草课的情形，五年级（1）班的孙珏伦和同学大笑，“有时候草长得太深，用力拔起会一下坐到地上。”

劳动带给学生的不仅是乐趣，还让他们开始理解劳动的意义。在劳动实践课记录本上，学生们写下心得——

“实践基地里种着很多蔬菜，必须把草全都拔掉，蔬菜才能快快长大。”“通过拔草我知道了不管什么劳动都是伟大的，粮食是农民伯伯用汗水换来的，我以后再也不剩饭了。”“不劳动就不会得到成果，在我心中，勤劳永远是甜的。”……

“学生在实践中掌握技能、磨炼意志，还学会了珍惜劳动成果。”毕锦杰说。如今，学校每个班级每周都会上劳动课，学校依据学生年龄特点，分年级编制了劳动实践指导手册，同时将每年的第一周确定为劳动宣传周。

“低年级学生以习得日常生活能力、学习劳动知识为主，进行简单体力劳动。高年级学生在此基础上，还会学习使用劳动工具。”毕锦杰介绍，“劳动课重在体验，为了鼓励学生，学校每年会评选劳动小能手。”

习 惯

“有了劳动，这个世界更加丰富多彩！”

中午12点，下课铃声响起。五年级（1）班的6名值日生系上围裙、戴上帽子、穿上袖套，成为当日分餐员。西庄小学从2018年开始实行分餐制，让学生在日常体验中培养生活技能和劳动习惯。教室就是餐厅，洗碗池、消毒柜一应俱全。

“刚开始碗总洗不干净，第二天打饭的时候碗上还粘着昨天的饭粒。”贾诗雅是当天的值日生，对这项工作她已经颇有经验，“一开始不知道同学们的饭量，现在心里有数了，饭量大的就多打一点、小的就少打一点，不会浪费。”

除了分餐制，西庄小学还会聘请专职教官对新生进行3天的安全自护专业训练，生活老师会培养孩子们叠被子、洗袜子等基本生活技能。

学校还组织开展家庭劳动教育。“一开始有的家长配合得比较敷衍，反馈的照片里，学生连扫帚都拿反了，一看就是摆拍。”五年级（1）班班主任崔芳洁说：“后来学生养成了劳动习惯，在家自觉扫地、拖地，家长也常常主动拍视频分享。”

日复一日，劳动的种子在学生们心中生根发芽。校园里，孩子们相互分享着自己的劳动故事：“我喜欢拖地，沙发底下是最难拖的，我就用玻璃刮伸进去刮一刮。”“看奶奶做手擀面很简单，但是我做的时候面团总粘在面板上，后来多撒点干面粉就好了。”“我学会了缝衣服，布娃娃的衣服要是再破了，我自己就能缝好。”……

孩子们在劳动中一点一滴探索着生活，一名学生在日记里这样写道：“有了劳动，这个世界更加丰富多彩！”

《 人民日报 》（ 2021年09月27日 15 版）

(责编：袁勃、牛镛)