人民网天津9月26日电 （记者何淼）为贯彻落实全国职业教育大会精神，明确职业教育的历史方位、发展方向和实施方略，优化职业教育类型定位，加快构建现代职业教育体系，不断增强职业教育适应性，中华职业教育社（以下简称“中华职教社”）与天津职业大学于9月25日至26日在天津共同举办了中华职教社专家委员会2021学术年会——中华职业教育50人论坛。

本次会议以“高质量发展的职业教育——类型·层次·质量与适应性”为主题，邀请全国人大代表、全国政协委员、两院院士、国务院相关部委部门负责人、中华职教社专家委员会委员等职业教育领域专家和学者，围绕“职教本科与评价”“高质量发展”“适应性”“体系\课程\内部治理等”“产教融合校企合作”5个专题进行了发言。全国人大常委会委员、中华职教社副理事长龙庄伟出席开幕会并作主旨讲话。

图为全国人大常委会委员、中华职教社副理事长龙庄伟讲话。主办方供图

龙庄伟指出，中共中央、国务院近日颁发的《关于推进现代职业教育高质量发展的意见》是里程碑性的重要文件。天津是国家新一代人工智能创新发展试验区，同时天津职业教育在全国一直处于引领示范地位，本次会议选在天津召开，对深入研讨如何将职业教育大有可为转化为大有作为具有重要意义。

龙庄伟强调，推进职业教育发展要在四方面下功夫。一是注重调查，要坚持问题导向，要深入了解阻碍职业教育发展的瓶颈障碍，发现真问题；二是注重研究，要注重研究的创新性，抓住本质、揭示规律、指导实践；三是注重成果，调查研究不能半途而废，不能束之高阁，要形成一系列有价值、高质量的成果；四是注重转化，研究成果必须为国家决策建真言，为区域发展献实策，为学校办学出良谋。

图为与会嘉宾为中华职业教育社专家委员会委员颁发聘书。主办方供图

开幕会上，中国科学院院士、南开大学副校长陈军教授作专题报告。全国政协委员、天津中华职教社主任李文海为天津中华职教社天津职业大学工作委员会授牌。与会嘉宾为中华职教社专家委员会委员、天津职业大学职业教育高质量发展研究中心特聘专家颁发聘书。本次会议同期还举行了黄炎培职业教育优秀理论研究获奖者高峰论坛暨京津冀双高建设联盟经验交流大会。

人社部农民工工作司原司长宋娟，天津市委教育工委委员、市教委副主任白海力，天津职业大学党委书记沈江等嘉宾共同出席开幕会。

图为与会嘉宾为天津职业大学职业教育高质量发展研究中心特聘专家颁发聘书。主办方供图

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