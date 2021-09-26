光明日报评论员

原标题：不为繁华易素心

焊花翻飞，照见22载航修路。从小小学徒工到一级技术专家，孙红梅展现的精湛的技艺、精进的精神、精忠的追求，正是“大国工匠”的最好代言。

“任他桃李争欢赏,不为繁华易素心”，这是孙红梅的人生追求。自打拿起焊枪那一刻起，她就选择忽略自己“女大学生”的身份，屏蔽掉外界的喧嚣与诱惑。既然挥斥方遒的战场不过是以毫米计的缝隙，那就毫厘不让、寸步不移。

这朵凌寒盛开在鄂西北山沟里的红梅花，坚守在祖国最需要的地方，演绎了平凡中的非凡，为“工匠精神”增添新的色彩，为“中国创造”赋予更多期待，也用干劲、闯劲、钻劲鼓舞着更多的人，成为高质量发展所需要的高技能人才。

梅花香自苦寒来，匠心唯有在基层一线中淬炼，匠心只能在矢志不渝中铸就。诱惑不可谓不大——多家企业开出几倍年薪“挖”她，然而，她把自己的人生“焊”进了群山中。正如孙红梅所言，只要全身心投入，山沟里也有大世界，小岗位也有大作为。

新时代为每个人提供了人生出彩的机会。只要像孙红梅那样，坚守素心，每个青年学子都能找到实现梦想的广阔舞台！

(责编：李依环、郝孟佳)