原标题：国庆期间 未成年人游戏限玩也“调休”

本报讯 近日，腾讯游戏、网易游戏发布了关于国庆节假期未成年人限玩的通知，根据国庆假期调休，调整了限玩时间。

具体来看，未成年人可以在当日20时至21时体验游戏的日期：9月24日(星期五)、9月25日(星期六)、10月1日至10月7日(国庆节假期)、10月8日(星期五)、10月10日(星期日)。未成年人无法体验游戏的日期：9月26日(星期日，工作日)、9月27日至9月30日(星期一至星期四，工作日)、10月9日(星期六，工作日)。

近日，国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》。通知要求：所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时服务，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务。此外，随着国家对游戏领域整改的力度不断加大，各大游戏厂商陆续推出“防沉迷系统”。上个月，腾讯推出游戏“双减双打”新措施：“双减”即将执行比政策要求更严厉的未成年用户在线时长限制，未满12周岁未成年人禁止在游戏内消费；“双打”即打击身份冒用和打击作弊。（记者 温婧）

(责编：温璐、郝孟佳)