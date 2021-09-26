人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

腾讯游戏、网易游戏发布最新限玩通知

国庆期间 未成年人游戏限玩也“调休”

2021年09月26日08:12 | 来源：北京青年报
小字号
原标题：国庆期间 未成年人游戏限玩也“调休”

　　本报讯 近日，腾讯游戏、网易游戏发布了关于国庆节假期未成年人限玩的通知，根据国庆假期调休，调整了限玩时间。

　　具体来看，未成年人可以在当日20时至21时体验游戏的日期：9月24日(星期五)、9月25日(星期六)、10月1日至10月7日(国庆节假期)、10月8日(星期五)、10月10日(星期日)。未成年人无法体验游戏的日期：9月26日(星期日，工作日)、9月27日至9月30日(星期一至星期四，工作日)、10月9日(星期六，工作日)。

　　近日，国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》。通知要求：所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时服务，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务。此外，随着国家对游戏领域整改的力度不断加大，各大游戏厂商陆续推出“防沉迷系统”。上个月，腾讯推出游戏“双减双打”新措施：“双减”即将执行比政策要求更严厉的未成年用户在线时长限制，未满12周岁未成年人禁止在游戏内消费；“双打”即打击身份冒用和打击作弊。（记者 温婧）

(责编：温璐、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部