李芳森 吴茜薇 实习生陆紫溪

2021年的秋天，对于湖南体育职业学院院长谭焱良来说，既有收获，也是播种。

在结束的2020东京奥运会上，来自湖南体育职业学院的7名运动员共斩获了2金5银1铜，创造了“七人出征，全员获奖”的佳绩，湖南“奥运冠军摇篮”的美誉，再次在奥运赛场上擦亮；

金秋九月，校园里丹桂醉人，新生迈入学校，从“热烈欢迎2021级新同学”的横幅下走过，他们将在这里开启人生的新阶段，重新播下对于未来的期许。

“培养工于匠心、专精体育、臻于卓越的高素质体育技术技能型人才，是我们矢志不渝的追求。”谈及学校的人才培养理念，谭焱良动情说道。“我们不仅要培养金牌得主，也要打造社会需要的‘金牌’专业，铸就一大批卓越体育工匠。”

奥运金牌

光荣之路的延续

九月的湖南体育职业学院，学子的欢笑代替夏天的蝉鸣，在校园里飘荡。

在学院办公楼，奥运冠军榜正在更新，侯志慧、谌利军的照片张贴上去，湖南体育职业学院至此共培育了9名奥运冠军、50余名世界冠军、200多名亚洲和全国冠军。如同从学院走出的熊倪、龚智超、杨霞等前辈一样，成为榜样的力量，也正如冠军榜上的标语：继往开来，再创辉煌。

湖南体育职业学院的光荣之路，从上世纪便已开始。

在“发展体育运动，增强人民体质”的号召下，湖南省体育运动学校在1958年应运而生，彼时最大的办学理念，便是“金牌战略”。1984年，湖南职工体育运动技术学院也宣告成立，两校于2002年合并成为湖南体育职业学院。

学院最初的光芒，便是来源于1996年第26届亚特兰大奥运会上，熊倪夺得三米跳板金牌，成为中国第一位奥运会男子三米跳板跳水金牌的获得者。

四年后，高光时刻来临。在2000悉尼奥运会上，来自湖南体育职业学院的龚智超、杨霞等省内5名运动员摘得7枚金牌，举国皆知。

在谭焱良看来，东京奥运会上的8枚奖牌，正是在赓续学院的光荣之路。

“当前，国家高度重视体育强国、健康中国建设，高度重视高等职业教育发展，强国时代呼唤更多高素质体育技术技能人才。”谭焱良介绍，在体育强国和健康中国建设进程中，学院围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人、谁来培养人以及什么培养人”等根本问题，进行了积极的实践与探索。

校队共育机制，便是其中的成功实践。

校队共育，即学校教学部门与运动队共同培育高水平竞技运动员。多年以来，运动员进队即入校（所有运动队运动员均注册为学院中专部中专或五年制高职运动训练专业学生），运动队负责专业训练，教学部门负责文化教育，两者本着相互支持、紧密配合、倾心育人的准则，为培养高技能高素质的竞技体育人才而不懈努力。

谭焱良解释说，此举一方面运动队除了全力训练提高运动员竞技技能，同时也负有监督督促运动员文化学习的任务完成的职责；另一方面教学部门除了服务运动员文化教学不遗余力，学院师生还积极参与运动员训练成绩提高的相关保障、促进工作。

除了工作上的互补与相互支持，双方还积极整合资源，因势利导，发挥最大育人效益；同时，校队协同育人还在于积极开展专业建设和师资队伍建设，高水平教练员做客座教师，高层次教授作兼任教练，既能保证教学质量，也能提升训练水平，使各项资源得到综合利用，促进了竞技体育和体育高职教育的共同发展，取得了双赢局面。

日前，在教育部公布的“第二批国家级职业教育教师教学创新团队立项建设单位”遴选结果中，湖南体育职业学院运动训练专业教师团队入选，成为全国首个体育院校国家级职业教育教师教学创新团队建设单位、全国首个体育类国家级职业教育教师教学创新团队。这样一支“人文体育素养高、体育教学技能精湛、结构合理、专兼结合”的师资队伍，奠定了奥运冠军的培养基石。

“金牌”专业

广阔未来的开拓

10余年时间，一名高校毕业生，白手起家，竟能打造出一个在全国多个省市拥有110多个场馆、14个综合体，年营业额过亿元体育公司。听起来不可思议，却是湖南体育职业学院2008级毕业生王亮华的故事。

“根植行业，育人为本，服务社会，这就是我们学校的办学理念。”谭焱良说，学校有四系两院一部一校，共开设10个专业，全都与体育相关。“以就业为导向，以服务为宗旨，紧跟产业，做到教育、人才、创新、产业链的融合，为学生开拓出一个更为广阔的未来。”

谭焱良表示，2012年，学院以教育部人才培养工作评估和省示范性（骨干）高职院校建设为契机，在全院范围内开展了体育高等职业教育思想大研讨，初步凝练了“产、学、研、训、赛”的人才培养内核，并从人才培养过程出发，系统研究了基于目标、机制、过程、活动、评价五环相扣的人才培养路径，形成了卓越体育工匠培养的“五环模式”。

“五环模式”的实施闯出了一条大国体育工匠培养的新路径，形成了鲜明的人才培养特色。这一模式聚焦立德树人，凸显职业核心素养与能力，实现人才培养目标向终身发展、全面发展转变；聚焦产教融合，激发多主体活力，实现人才培养机制向多元融入、协同育人转变；聚焦工学结合，完善培养环节，实现人才培养过程向融入产业、学研结合、训赛并重转变；聚焦知行合一，创新活动体系，实现活动教育向价值引领、内外兼修转变；聚焦评价改革，打破单一结果评价，实现人才培养评价向多元参与、系统综合转变。

“五环模式的实施有力推动了全体教师积极改革创新、勇于担当，坚定目标、执着追求，不断提升自身专业水平；也有力促进了广大学子学习的自觉性、主动性，努力提升自身综合素养。师生共同努力、相互配合，实现了学习训练的针对性、实效性，从而达到卓越体育工匠培养的目标。”谭焱良表示，近年来，学院人才培养质量显著提高，毕业生初次就业率和对口就业率逐年提高，毕业设计抽查合格率为100%；在教育部高校招生阳光工程指定平台“阳光高考”2021年开展的“全国高职高专院校满意度”评价排行榜中位列第25名。

(责编：李依环、郝孟佳)