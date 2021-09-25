原标题：首届中国—东盟语言文化论坛在贵阳举行

论坛现场。人民网 王秀芳摄

人民网贵阳9月25日电（王秀芳） 9月25日，首届中国—东盟语言文化论坛在贵阳举行。教育部副部长、国家语言文字工作委员会主任田学军，泰国高等教育与科研创新部副部长达努·旦特缇以视频方式致开幕辞。

田学军指出，中国和东盟国家山水相连、人文相通，友好交往源远流长。近年来，双方人文交流合作得到更加全面、深入和成熟的发展，在语言文化领域不断拓展合作空间，语言教育教学合作发展迅速。“十四五”时期，中国语言文字事业将坚定不移贯彻新发展理念，以推动语言文字事业高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，切实满足人民对优质语言教育和语言服务的需求，为共建更为紧密的中国—东盟命运共同体作出新的贡献。

据了解，本次中国—东盟语言文化论坛以“面向社会发展和国际理解的语言文化”为主题，旨在进一步促进中国语言文化的国际交流、国际语言文化的相互理解、语言标准制定及语言学习合作，加强中国和东盟国家之间语言学习与应用的联系及协作活动，与东盟国家的语言文字工作机构和专家建立交流与合作机制，更好服务“一带一路”建设。

论坛期间，来自中国和东盟各国政府的官员、专家学者及东盟国家驻华使节等围绕语言在促进国际理解中的地位和作用、语言文化多样性与语言保护、全球化背景下的语言文化传播、后疫情时代语言教育的机遇与挑战、国家语言能力与经济社会发展、语言与人工智能的交叉融合等议题深入探讨。与会嘉宾一致认为，应坚持加强不同文明间交流互鉴的发展方向，进一步推动中国和东盟国家间的语言文化交流合作，在推动共建“一带一路”高质量发展方面发挥独特作用。

(责编：熊旭、邓志慧)