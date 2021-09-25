人民网北京9月25日电 （记者孙竞）据清华大学官网消息，清华大学文科工作会议日前举行。谈到未来的文科建设工作，校长邱勇表示，要控制学科规模，压缩博士生规模，提高培养质量。

邱勇指出，在新的发展阶段，清华文科发展要有新的目标与定位，要突出目标导向。要自信从容，实现文科的高质量发展，努力建设最能够代表中国思想、中国文化、中国观念、中国制度、中国道路的文科。

针对接下来的文科建设工作，邱勇提出，要控制学科规模，率先建立内部结构调整机制，保持学术的深度和高度，不断提升学科发展质量。加快建设高水平师资队伍，积极打造一流的文科发展平台，吸纳最优秀的文科人才，发挥顶尖学术带头人的引领带动作用。做好全校人才培养工作，积极发挥文科在通识教育中的重要作用，服务好全校教学工作与人才培养；要压缩博士生规模，提高培养质量。

邱勇强调，要形成清华的文科文化与文科特色，坚持“文理渗透、理工结合”的特色。持续扩大文科影响力，加强智库建设，推动智库研究水平与质量的进一步提升。

“要尽心尽力培养高素质拔尖人才，要严格控制规模，不断提高质量，培养有方向、有思想、有个性、有学术潜力的高水平人才。”邱勇表示。

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