高艳

原标题：入学后“选错”专业怎么办 专家说三个办法帮你补救

视觉中国供图

这里的“选错”，是指大一新生真正走入大学之后，发现所选专业根本不是自己想象的那样。如果不退学复读，该怎么办呢？

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大一萌新陆续入学了，迈入人生新阶段。但不少大一新生会遇到一个头疼的问题，那就是入学不久，发现自己“选错”了专业。

高考报志愿选专业是个复杂的事，每个人的兴趣点、能力特征、性格特征都不同，加上专业的信息那么多，作为高中生并不十分了解，可能凭着专业名称的字面意思就选了，“选错”的可能性是很大的。

这里的“选错”，是指大一新生真正走入大学之后，发现所选专业根本不是自己想象的那样，不喜欢。那该怎么办呢？很多同学想到的是退学复读，但是又觉得成本太高，不敢付诸实施。现在我们就来谈谈不退学的情况下，有哪些应对方法。

第一条路：考虑转专业

通常而言，大学转专业是越早越好，越到后面，学校给的机会越少，并且对学生本人来说时间成本也越高。所以每个大一新生都需要在第一学期完成一个重要的任务，就是透彻了解你所学的专业。

其中包括未来都学什么课程，哪一门课比较难，毕业之后有哪些就业方向，需要怎样的专业证书等。通过这样的了解过程，大部分学生都会建立起一定的专业认同感，要么在这条路上继续发展，要么考虑转专业。

什么样的条件才能转专业呢？每个学校的具体规定都有所不同。

大部分学校都会要求，你在目前的专业学习成绩不错，甚至是名列前茅。你可能觉得这是个悖论——不喜欢这个专业才想转，为什么还要求我在这个专业名列前茅呢？因为学校需要避免一种情况，那就是你不认真学习，由于逃避困难才想转专业的。所以即使不要求你在原来的专业成绩名列前茅，也至少会要求你不挂科，或者出现多门课低空飘过的情况。

不妨站在学校的角度想一想，眼前的学生已经足够多了，为什么在可以选择的情况下，还要接收一个学习态度不够好的学生呢？

站在个人发展的角度，因为偷懒或者逃避困难而转专业，也是需要避免的。很多同学在高中时都被老师教育说“熬过三年，到了大学就好了”，就真的以为大学生活是风轻云淡、信手拈来的。其实那样的生活是不存在的。

如果你非要过那样的生活，在任何一个专业都是很难混下去的，挂科简直不要太容易。真实的情况是，每个专业的学习过程都有相对难的地方，也正是这些相对难的地方，恰好是这个专业的门槛和竞争力。尤其是当你想在某个专业学得好，成为同辈中的佼佼者，这些相对困难的科目刚好就是检验王者的试金石。

如果你是出于偷懒，不想面对困难而转专业，最后的结局就是——未来可能有一个更大的困难等着你。比如你在毕业时，发现自己啥也没学到，或是找工作的时候没啥竞争力，甚至未来在你工作之后，也没有资格跟老板要求升职加薪……所以提升实力才是王道。因为偷懒才转专业，你最后会无处可逃。

当然，这里并不是说“反正都挺困难，那就不要转了”。每个人的优势和长项、兴趣还是有很大不同。所以关键不是逃避，而是要选择那个自己热爱的。

什么是真正的热爱？热爱首先是你比较了解这个专业，知道这个专业也有它的难处和挑战，但是你依然愿意选择承担它学习过程中的困难，所谓锲而不舍，才是真爱。

要透彻了解想要转去的专业，也是个非常关键的问题。我每年都参加心理系的转专业面试，会问同学：“你知道学心理学将遇到什么困难吗？”“你对心理统计怎么看？有没有信心？”每年都会有同学吃惊地问：“心理学还要学统计呀？” 可见，这些同学对于想要转的专业，跟当初高三报志愿选专业是一个思路，还是凭想象，又跳进了同一个坑里。

实际上，你已经来到大学，实地考察要转换专业的实际情况，变得非常容易。可以去你喜欢的专业课旁听，找这个专业的老师、学长了解情况，弄明白大学四年都有哪些课程，未来通往哪些职业，已经从事这些职业的真实感受是怎样的，避免再一次误会。

第二条路：辅修或跨专业考研

必须要面对的是，大学转专业有一定门槛，也有一定的限制，不然大家低分考进某个冷门专业，进了大学之后再随意要求转进某个热门专业，岂不是乱套了？所以，那些没有转专业成功的同学可以考虑辅修的道路。也就是你可以在满足本专业基本要求的情况下，选择再修一门自己喜欢的专业。

有的学校还把辅修设置了两种，一种是修够学分就好，拿到辅修的证书。第二种是修够学分的情况下，还能完成毕业论文，就可以拿到第二个专业的学位。大家可以根据自己的时间安排，量力而行。

你需要知道，第二学位也是一个学位，等于要多出一倍的时间来学习。学校为了排课不冲突，辅修的课程往往会在周末上课，所以学业任务比较繁重。

当然，一分汗水一分收获，如果能够在辅修课程中认真钻研，打下良好的学科基础，未来在这个专业考研也是相对容易的，这样就能彻底切换到另外一个专业领域了。当然，没有辅修也是可以跨专业考研的，但是想考上，付出的努力也会很多。

第三条路：通过社会实践或者旁听

我遇到过这样一个同学，本来在教育学专业，发现不喜欢，就转到了财务管理，还是不喜欢。正在郁闷时，出于偶然的机会，他参加了学校的模特社，发现这才是自己喜欢的，于是课余时间做了很多实践，也取得了不错的成绩，后来毕业时就坚定地要走职业模特道路。

我还认识一位心理学系的同学，通过社团活动认识了很多服装设计专业的同学，深入了解之后，发现自己更喜欢服装设计专业，但是他不能转专业，因为服装设计专业需要学生在高中有美术基础，而他并没有。于是他有机会就去旁听服装设计专业的课程，平时也努力补上美术基础，以至于他跟服装设计专业的老师，比跟心理系的老师还熟悉。

当然，无论是通过社会实践还是旁听的方式切换职业道路，都需要在原来的专业正常毕业，否则没有大学学历，也会是未来职业道路上的障碍。

最后，如果前面三条路都行不通的话，就只能努力培养对本专业的学习动力了。其实，很多同学不喜欢本专业，往往是由于对专业未来的职业发展道路不够了解，所以动力不足。

大家都知道，专业并不等于职业，一个专业所对应的职业可能多种多样。大家可以从老师或者学长的从业经验中，寻找可能的方向。还拿心理学专业来举例子，如果你喜欢跟人打交道，就可以瞄准毕业之后去做心理教师、心理咨询师。如果你喜欢跟数据打交道，可以做教育、心理统计、心理测量。如果喜欢跟动物打交道，也可以尝试做心理学实验，我有个同事根据实验的需要尝试设计和制作实验设备。如果你喜欢跟艺术打交道，也可以在心理学艺术治疗这个领域发展，尝试音乐治疗、舞动治疗、绘画治疗等方向。其实，很多交叉学科都存在类似的情况，关键是要去寻找。

综上所述，当我们发现“选错”了专业，大致有两种策略，第一种就是换方向，也就是 “爱一行，干一行”，前面说的三条路都是换方向的策略。

第二种策略 “干一行，爱一行”，就是在当前的专业中找到自己喜欢的方向。

所以，是不是条条大路通罗马呢？但是，还需要留意两个前提：

第一，要知道你心里的罗马在哪里。

第二，要自己走到罗马去，而不是坐等罗马来到你面前。那就是在大学期间，当你发现自己选错了职业之后，积极去寻找、探索、实践。面对“选错”，最糟糕的策略就是得过且过，消极怠工。你会在毕业的时候遇到一个问题“虽然毕业了，但是我不喜欢这个专业，我该做什么工作呢？”与其这个时候发问，还不如在大学阶段就完成。这个问题越早解决，越不用承担后面巨大的切换专业和职业的成本。

（作者为北京师范大学珠海分校教育学院副教授）

(责编：郝孟佳、温璐)