原标题：大一新生人际交友最担心，师兄师姐教你非暴力沟通

北京师范大学心理学部近日针对大一新生所做的一项调查显示，同学们对大学生活最担心和顾虑的话题中，“人际交友”占比最高，达71%。

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对于即将踏入大学校园的小萌新来说，崭新的大学生活帷幕即将拉开，在兴奋、期待之余，是不是也有些小紧张？根据北师大心理学部近日针对大一新生所做的调查问卷显示，在对接下来的大学生活最担心和顾虑的话题中，“人际交友”占比最高，高达71%。

具体来说，大家担心的有：

我能不能和新同学建立友谊？如何和师兄师姐交流？好害怕麻烦到他人。

能否和宿舍室友相处融洽？有分歧怎么办？

不知道怎么开始集体生活，能不能迅速适应新的环境？

更多的同学则是用“宿舍关系”“南北差异”这样简单的关键词来表达担心。如果你感到迷茫和焦虑，不如先看看北师大心理学部即将进入大二、大三的师兄师姐怎么说吧！

李鑫锴（2019级）：

初次来到北方，住进集体宿舍，感觉跟我之前的生活差异很大。最有感触的是开空调问题。

9月份，北京还比较燥热，我经常把空调调到21℃，享受最极致的凉爽，而室友中有4个北方人，不适应吹冷风。北京本地室友意见最大，经常在我不注意的时候调高温度，或关闭空调。白天的一丝燥热尚可接受，但到了夜晚，我经常会被热醒。

这样一来，空调问题开始由南北差异升级为宿舍矛盾，困扰了我们很多日日夜夜。最终，我向室友们提议，针对空调的开关以及温度问题制定一个规定。大家相互让步之后得出结果：睡觉前温度开低一点，在21℃-25℃，整体入睡时开睡眠风，温度开到26℃，在空调风口觉得冷的同学盖被子，远离空调觉得热的同学开静音小风扇。

对于我来说，我合理地表达了我的诉求，问题得到了解决，也不会影响到与室友的关系。

李金娃（2020级）：

没上大学前，我感觉自己是个很内向的人，不好意思看别人的眼睛，不好意思请别人帮忙，也有点不好意思跟异性交流。特别是报名参加社团的时候，忐忑不安，心想，我这样的社恐人士真能“存活”下来吗？

事实证明，经过了大一，我不仅“存活”了下来，而且还变得格外开朗和外向，我无比庆幸当初没有回避社交。

在心理热线部门，我遇到了很多与我特质相同的同学，跟他们的日常相处十分温暖而放松，我们会一起共情、研讨来电、关心彼此、分享八卦，相互排忧解难、出谋划策。

在即兴戏剧社“椰丝团”，我体会到了即兴创造的魅力，享受大家一起迸发灵感，碰撞火花的过程。每一次都笑到脸痛，意犹未尽，一周的烦心事好像都飞走了。

或许师弟师妹们也会像我之前一样，担心自己在人际交往方面会出现困难，其实看到这里，你可以稍微放心啦！因为很多改变都是悄悄进行的，不妨去尝试迈开第一步，可能会有意料之外的收获。

张海茹（2020级）：

关于人际交友，我想强调的是：尊重和别人的差异，允许他人自由表达，也要捍卫自己自由表达的权利。所以，一定要学会感受我们的情绪和需求，并且勇敢地表达出来。

这并不是自私，而是强调每一段关系当中，“自我”都是非常重要的。可能会有不少同学担心：如果我说出自己的不满，会不会影响和室友之间的关系？比如，假如室友经常熬夜，导致我们无法睡觉，那我们就需要表达不满的情绪和需求，而不能因为担心得罪人而不敢说。

除了有勇气，还要采取比较合理的方式说出自己的诉求，而这样的我们因为足够真实，也才能交到真正的朋友。

心理教师反馈：

几位学长现身说法，也是从不同视角证明，无论你是何种个性、特征，可能都会遇到一定程度的人际适应上的挑战，但是只要带着勇气和真诚去面对，最终也能适应。不过，有时候“适应”不意味着按照你的理想方式解决，而只是意味着学会带着问题前进，意味着你能主动为自己负责，承担后果，收获成长。在此可以提取一些共性的经验供大家参考。

如何开始有质量的人际关系？建议同学们尊重自己的节奏，同时适当跳出舒适区。

相对内向的同学，建议从小事做起，慢慢适应，尝试找一个能聊得来的同学去交朋友，在尴尬、胆怯、不知所措的时候，有个小妙方不妨试下：直接表达你的处境“我不知道该怎么说好”“我有点紧张”“我可能需要一点时间想想再说”，附加上万能的语气词“额”“嗯”“啊这”，还可以加上摸脑袋、绞手指，别忘了，相比于躲在一个没有社交的场合自闭，这样的你已经有很大的进步，也能让他人看见真实而可爱的你。

渐渐地，比较有共同点的同学就可以找到彼此、相互取暖，如果能知道自己不孤独、不是唯一的战斗者，这本身就能很好地减缓焦虑。

如何化解冲突和矛盾？以上面李鑫锴和张海茹两位同学为例，展示的是非暴力沟通在解决实际问题的魅力，核心是尊重自己、尊重他人、尊重情境。

我们通常强调在关系中要学会合作、配合，懂得包容、尊重他人，这对很多习惯自我中心的同学，是尤其需要注意和提升的。但对很多害怕冲突的同学，他们往往容易忽略掉的就是尊重自己，不敢或不愿表达自己的真实情绪，这样容易压抑自己的一些正当的需求。如果我们有情绪却总是不及时的表达，可能会积攒成一个大的矛盾，最终也会破坏关系。这里要强调前提是“正当的需求”和“合理的表达”。

学会设立合理的目标。对于人际交往，我们要有合理的期待，不必抱着“和每一个人都无话不谈”“每个人都喜欢我”的想法。此外，要学会建立适度的人际边界和空间，比如不必期待所有活动都要拉上你在意的某个人一起去。虽然每个人都有倾诉欲与分享欲，但是其实接受者可以很多，不一定要把所有的期待捆绑在某个人身上。我们要逐渐学会独处与独立生活，认真过好自己的生活。

什么样的人际距离才合适？我感觉这不是预先设想出来的，而是在实际交往中，由双方的感觉、性格决定的。我们越开放、坦诚，关系自然就会相对紧密，完全互不打扰的关系也没啥意义。大家不要害怕求助，在自己感到极度不适应、并且不知道如何应对的时候，可以主动地跟父母师长、师兄师姐或者同学进行沟通交流，感觉严重、紧急的时候，还可以求助学校的咨询中心或热线。

tips：非暴力沟通

美国心理学家马歇尔·卢森堡博士提出的与暴力相对的沟通方式，核心是不被情绪干扰，倾听和理解彼此底层的心理需求，强调表达感受和需求，用情感作联结，让人与人之间自然、本真的关爱在相互理解和尊重中流动，最终突破困难和偏见，推动和达成双方接受的结果。

它包含四个要素，分别是：如实观察、感受情绪、体会需要、表达请求。

非暴力沟通能把人从负面情绪中解脱出来，专注于自己与他人的感受。有个万能的表达公式就是：我感觉（情绪、感受），是因为（观察到的事实），我希望（需求、请求）。这个句式可以随着个人风格和实际情境拆开使用，不必机械照搬，核心是要做到三个尊重，就是尊重自己、尊重他人、尊重情境。

以“开空调”这个冲突为例，沟通者可以这样说：“我感觉有点儿不舒服，是因为你没有和我商量就把空调关了。我理解你可能觉得冷，我怕热，你怕冷……在我看来没有对错，如果不是热得特别难受，我也会尽量不开，尊重你的感受。我希望以后如果是30℃以上的气温，能不能用调节空调温度和风速的方式，来达成我们都能接受的状态，而不是直接关空调，你看可以吗？或者你有更好的解决办法吗？”

怎么样，是不是面对人际挑战，多了一分应对的勇气？推荐阅读《非暴力沟通》（作者马歇尔·卢森堡 华夏出版社），也许你会生发出自己的解决之道。

黄利

(责编：郝孟佳、温璐)