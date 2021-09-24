据新华社呼和浩特电 （记者魏婧宇）今年9月20日是第33个“全国爱牙日”。专家提醒，关爱口腔健康要从新生儿开始。

内蒙古自治区人民医院口腔科副主任医师李晓晖说，口腔健康是全身健康的重要组成部分，“口腔疾病可能导致或影响心脑血管疾病、糖尿病、胃肠道疾病等，也可能影响咀嚼、言语、面部美观，甚至导致心理障碍、社交障碍，因而防控口腔疾病可以促进全身健康。”

李晓晖指出，目前群众对口腔健康还存在一些认识误区，比如认为新生儿没长牙不用进行口腔护理、儿童乳牙会掉所以不用治疗龋齿等。“宝宝出生后就要进行口腔护理，家长可以用指套对新生儿的牙龈进行抚触性按摩。婴儿在6个月时开始萌出乳牙，家长需用纱布包着手指或用指套，轻轻擦拭婴儿的牙床和牙齿，让婴儿习惯刷牙的感觉。两岁半左右牙齿长齐之后，可以用儿童牙刷给宝宝刷牙，逐渐养成刷牙的习惯。”

喂奶姿势不正确也会影响婴幼儿颌面部的生长发育，奶瓶放置过高或过低都可能造成牙颌畸形，导致“地包天”或“天包地”，建议家长在给婴幼儿喂奶时最好抱着呈45度，不要让婴幼儿躺着或立着吃奶。幼儿在1.5至2岁时，应彻底停用奶瓶，因为长期使用奶瓶，不仅易患龋病，还会影响咀嚼功能的发育。

专家提醒，乳牙在儿童口腔发育过程中非常重要，乳牙出现龋齿问题要及时治疗，如果根尖病变严重导致牙体难以恢复，需将龋齿拔掉，并及时利用缺隙保持器管理好牙齿的间隙，减少或防止错颌畸形的发生。

(责编：李依环、温璐)