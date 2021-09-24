本报北京9月23日电 （记者邱海峰）记者日前从国家发展改革委举行的9月份新闻发布会上获悉，今年以来，国家发改委加快推进电价改革，近期出台的一系列电价改革措施将有效拉动抽水蓄能、风电光伏、新型储能建设和电解铝行业节能技改等领域的投资，今后几年预计可带动上下游产业新增社会投资数万亿元。

国家发改委价格司副司长、一级巡视员彭绍宗介绍，围绕电价改革，国家发改委近期出台了4大重点改革措施，得到各方面高度关注、积极评价。

一是创新抽水蓄能价格机制。明确以竞争性方式形成抽水蓄能电量电价，将容量电费纳入输配电价回收，同时强化与电力市场建设发展的衔接，释放出清晰强烈的价格信号，给投资者吃下“定心丸”，为抽水蓄能加快发展注入了强劲动力。新的抽水蓄能价格政策将引导“十四五”时期抽水蓄能新开工建设规模可能超过1亿千瓦，考虑上下游产业，将带动新增社会投资规模超过1万亿元。

二是出台新能源平价上网政策。明确从今年开始新建风电、光伏发电进入平价上网阶段，今年执行燃煤发电基准价，能保障新建项目实现较好收益，将有力推动新能源产业加快发展。

三是优化峰谷分时电价机制。对电力系统峰谷差超过40%的地方，明确峰段电价、谷段电价之比原则上不低于4∶1，还要求各地建立尖峰电价机制，在高峰电价基础上对尖峰电价进一步加价20%。这能充分发挥电价信号作用，引导电力用户削峰填谷，促进新能源消纳，推进储能在更大空间上发展，将对保障用电高峰电力稳定供应、提升电力系统整体利用效率发挥重要作用。

四是实施更严格的电解铝行业阶梯电价制度。2025年前，对电解铝行业，分三步提高能效水平要求，对达不到要求企业的用电实行累进加价，向电解铝这个年耗电量超过5000亿度的高耗能行业发出明确警示信号，持续倒逼企业节能增效、降低碳排放。

“上述电价改革措施，对立足当前、着眼长远，加快构建以新能源为主体的新型电力系统具有重要意义。下一步，国家发改委将持续深化电价改革。”彭绍宗说，“近期，新的跨省跨区专项工程输电价格定价办法已完成公开征求意见程序，即将出台。我们还正在加快研究健全绿色电价体系、完善核电价格形成机制、深化目录销售电价改革等措施，将抓紧完善政策并推动落实，进一步发挥电价信号和杠杆作用，优化电力资源配置，服务绿色低碳转型发展。”

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