人民网北京9月23日电 （记者孙竞）今天上午，教育部召开新闻通气会，介绍规范校外培训机构管理制度建设有关情况。教育部校外教育培训监管司负责人表示，“双减”工作是一项长期性复杂性系统性的工程，要持续用力。

该负责人表示，“双减”工作开展以来，在深入推进校外培训机构治理过程中，出现了一些新情况新问题，如培训机构和个人“打擦边球”或转入地下的隐形变异培训问题，参与课后服务导致学校教师负担增加的问题，学科类培训转向和资本涌入非学科类培训的问题，亟需出台相应指导意见，防止出现政策空白。

“总体思路是按照‘源头治理、系统治理、综合治理、依法治理’的要求，系统出台涉及校外培训机构的设置、审批、收费、人员、材料、行为、资本等方面的配套文件，这是一套政策‘组合拳’，以实现全覆盖、全链条有效治理。”该负责人说。

谈到下一步的工作，该负责人透露，一是继续完善配套政策。加快预收费监管、加强培训机构党建等其他配套政策法规的制订进度。研究修订竞赛管理办法，治理打着“国际”旗号的各类竞赛。同时完善“营改非”流程，进一步明确过程中的公示期限、资产确权等政策。研究起草校外培训机构设置标准，在组织机构、从业人员、培训场所、培训内容等方面对学科类和非学科类机构同步作出规定。加快校外培训管理条例立法进度，对非学科类机构管理一并纳入。

二是强化监督检查。加强与有关部门联络协调，统筹运用好各种方式方法，加大对“一对一”“高端家政”“众筹私教”“住家教师”等隐形变异违规行为的查处力度。继续跟踪各地进展，压实地方责任，适时开展“双减”大督查，对工作进展缓慢的省份加强针对性指导帮扶，对履职尽责不到位的地方和人员严肃问责。

三是总结推广经验做法。梳理各地好的经验做法，建立典型经验推广制度，遴选推广一批、印发宣传一批、网站公布一批、主流媒体报道一批、深度剖析一批、打造“双减”精品一批，持续深入宣传引导，营造“双减”工作的良好社会氛围。

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