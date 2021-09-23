原标题：北京国际电影节·第二十八届大学生电影节启动

北京国际电影节·第28届大学生电影节启动仪式今天在北京举行。本届大学生电影节将采取线下、线上结合的方式，共同推出盛典活动、学术活动、“光影青春”优秀影片推选与大学生原创作品推选以及影片展映四大模块。其中，电影节充分征集大学生的意见，推选出34部“光影青春”优秀国产影片，从讲述经典历史、讴歌时代英雄、聚焦社会现实、探索多元类型等方面展示近两年中国电影发展全景。

电影节收到来自全国大学生创作者的3500余部短片作品、近500篇剧本作品。同时，2021年度大学生影评推选再次回归学生原创单元，征集近900篇影评作品，传播青年声音、鼓励青年评论。本届电影节将举办“大学生原创之夜”暨优秀原创作品展映及优秀青年剧本创投，搭建青年创作者与行业交流的桥梁。

电影节还首次举办“电影下乡——新时代大学生百乡电影支教行”活动，发挥其在全国大学生中的影响力，号召高校青年电影学者以及大学生共同组成青年讲师团深入全国不同乡村，让“电影走进乡间课堂”，为乡村的中小学生放映露天电影并进行宣讲，助力红色基因在乡村茁壮成长，培植艺术之苗在乡间生根发芽。“电影下乡”活动将通过微综艺和纪录短片的形式记录全程，在官方指定的快手短视频平台进行直播和展映。（记者李蕾）

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