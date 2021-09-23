原标题：江西机电职业技术学院：深学笃行 奋楫争先 推进高质量发展

学校老党员廖李晖给同学们讲述过去的故事

江西机电职业技术学院始建于1958年，是江西省机电行业办学实力领先的培养应用型人才的高等学校之一。学校全面贯彻落实党的教育方针，始终秉承“崇德尚能，知行致远”的校训精神，把立德树人作为立校之本，不断推动教育教学改革创新与实践，深学笃行，奋楫争先，推动学校高质量发展。

从深学到细悟，在学懂弄通入脑入心中坚定理想信仰

7月2日，学校党委书记以《赓续“赶考”精神 凝聚奋进力量 共谱发展新篇》为主题给全体党员上党课。7月28日，学校举办暑期党员干部培训班，邀请江西师范大学副校长作专题辅导报告…… “七一”以来，像这样的专题党课、学习研讨在江西机电职业技术学院还有很多。每天的“学习强国”党员自学打卡、每周的党支部学习小结、每月的党委理论中心组集中学习，让今年的暑假格外充实。

学校在党史学习教育中注重“全员覆盖”，依托“党建云”信息化平台及时跟进学习，对标对表落实，利用“三会一课”、主题党日活动、专题组织生活会、专题研讨、交流心得、观看红色影视节目等形式，引导广大党员干部静下心来学习党史、领悟党史。学校充分利用新媒体中心“全国百强校媒”在师生中的影响力，打造“党史故事我来说”等栏目，制作“辅导员讲红色故事”系列视频，真正让学习在线上“活”起来、在线下“动”起来。

从理论到实践，在知行合一走深走实中感受思想伟力

学习贵在知行合一。学校将学习理论知识与开展社会实践、红色走读、一线课堂结合起来，把乡村社区、红色场馆、企业园区作为最好的“第二课堂”。组织党员干部参观“百件珍贵革命文物档案说江西”主题展；开展大学生暑期文明实践活动，对接志愿服务需求清单投身服务社会；深入开展“红色走读”，深入探究红色故事背后的革命精神……在“返家乡”志愿服务活动中，学校百名大学生组成20支小分队分赴江西的赣州会昌、抚州东乡等地，主动参与当地疫情防控、文化宣传、环境治理、法律援助等工作，上好与现实紧密结合的“大思政课”。

此外，学校组建“红色理论”“乡村振兴”等多个宣讲团，优选百名宣讲员，创新宣讲形式，开展互动宣讲。思政课教师研修团赴四川开展“重走长征路”暑期社会实践研修，在“一线课堂”中寻找鲜活案例。学校组织优势专业学科带头人和大学生志愿者走进社区开展“技能服务美好生活、技能成就精彩人生”职业教育办学成果展示宣传。截至目前，累计开展各类宣讲活动20场次，受众2万人次。

从用心到满意，在服务师生解决难题中践行初心使命

学校坚持把师生的“关键小事”当作工作的“头等大事”，深入调研走访，了解师生需求，通过“办一件实事”“列一串清单”“建一项制度”，着力解决师生群众“急难愁盼”问题，不断提升师生获得感和满意度。截至目前，“我为群众办实事”清单83个项目中已完成56个，涵盖人才培养、就业服务、校园信息化等多个方面。

毕业生就业是涉及千家万户的民生工程，学校始终把就业工作作为全校工作的重中之重。党委书记、校长以身作则、率先垂范，利用暑期带领领导班子成员深入企业推动产教融合校企合作，精准做优毕业生就业工作。7月份以来，学校组织召开政校企三方对接2次，走访企业200余家，初步达成合作意向的企业50余家。2021年7月，学校招生就业处被评为“全省青年文明号”。

从力学到笃行，在提质培优增值赋能中加快改革发展

学校坚持目标导向、问题导向、效果导向，科学谋划“十四五”规划，深入开展调查研究、加快赣江新区校区建设步伐，着力解决长期制约学校发展瓶颈的问题。全力推进提质培优任务落实、加大专业群建设等重点工作，人才培养质量不断提升。近期，学校先后在中西部地区高校大学生金相技能大赛中荣获团体一等奖，在第七届江西省“互联网+”大学生创新创业大赛中勇摘金奖，在第十四届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛中包揽团体一等奖和个人全能一等奖，创历史佳绩。学校教师入选江西省“新时代学生心中的好老师”“洪城工匠”等荣誉称号。（邵蓓）

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