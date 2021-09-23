原标题：当国家有需要 92.4%受访青年会挺身而出扛起重担

100年来，中国共产党弘扬伟大建党精神，在长期奋斗中构建起中国共产党人的精神谱系，锤炼出鲜明的政治品格。当代青年会如何弘扬和继承中国共产党人的伟大精神？

日前，中国青年报社社会调查中心通过问卷网（wenjuan.com），对2064名青年进行的“中国共产党人的精神谱系”专项调查显示，98.4%受访青年认为当今仍需大力传承与弘扬中国共产党的伟大精神。为了更好地继承和发扬中国共产党的伟大精神，69.3%的受访青年会以精神内涵为指导，踏实做好本职工作，66.0%的受访青年会主动学习党史知识，熟知党和国家的来龙去脉。当有一天国家需要时，92.4%的受访青年确认会挺身而出扛起重担。

98.4%受访青年认为当今仍需大力弘扬与传承中国共产党的伟大精神

9月17日，在天津读大学的吴衍宇跟随团队来到了中共天津历史纪念馆，看到天津人民百年来波澜壮阔的奋斗史，他的心情十分激动，尤其是看到许多共产党员为国家、为民族所作的牺牲，让他十分钦佩，“历史不能忘，精神不可丢。作为新时代青年，应当牢记历史，自立自强，不负党和国家的期待！”

调查显示，98.4%受访青年认为当今仍需大力传承与弘扬中国共产党的伟大精神。

“精神的力量是十分强大的。对于一个国家、一个民族的发展来说，它至关重要”。00后大学生刘欣怡说。今年暑假，刘欣怡参与了学校组织的社会实践，到了甘肃正宁县，向当地学生和居民开展科技支农、科普宣讲、调研献策、乡村教育等活动。一位有近30年党龄的老支书的话让她印象深刻，“你们能从天津来到正宁，说明你们心怀家国，希望你们能够珍惜时光，勤奋学习，为国家作出更大贡献。”

为了更好地继承和发扬中国共产党的伟大精神，69.3%的受访青年会以精神内涵为指导，踏实做好本职工作，66.0%的受访青年会主动学习党史知识，熟知党和国家的来龙去脉，52.4%的受访青年会参观爱国主义红色教育基地，感悟精神力量。

大二学生鲍溢华是一名入党积极分子，今年她读了不少党史方面的书籍，对中国共产党的历史有了更清楚的了解。除了读书，她觉得传承精神更好的办法是要融入到实践中去。“去年寒假我跟随团队，采访了许多参战老兵、扶贫书记，并将他们的故事制作成‘云端红色课堂’系列视频，分享给了更多的中小学生，让他们能听到、感受到，让红色精神传播到更广阔的天地中”。

其他方式还有：在社交平台阅读并转发相关文章，传播正能量（49.3%），勇敢担当责任和使命，创造新的精神内涵（46.4%），成为一名讲解员，向他人介绍精神来源和内涵（43.3%）等。

当有一天国家需要时，92.4%受访青年会挺身而出扛起重担

吴衍宇的外曾祖父是一位牺牲在抗美援朝战场上的烈士，祖父、父亲也都曾当过兵，是共产党员，这让他从小就养成了迎难而上、勇担重担的责任意识。“一家三代兵，血性永传承。生逢盛世，不忘先烈，这是我家的家风。我的梦想就是追寻家族长辈的脚步，成为一名共产党员，做一个对社会有贡献的人”。

“国家有需要，我必挺身而出，我已时刻作好准备。”刘欣怡说。经过暑期实践，刘欣怡对为他人、为国家做点事有了更明晰的目标：去参加志愿服务。“虽然我们国家已有了很大发展，但很多偏远地区的小朋友却缺乏丰富的教育资源，希望自己能在这方面出点力，成为一名志愿者，去帮助更多的人”。

当有一天国家需要时，92.4%受访青年会挺身而出扛起重担。交互分析发现，90后愿意的比例更高，为93.2%。

90后赵思瑶是学校研支团的一员。研支团有一句口号：“祖国需要处，皆是我故乡”。“如果有机会，我也会加入到支教的队伍中，用自己的力量为偏远地区的孩子做一点事情”。

中央团校（中国青年政治学院）陆士桢教授认为，每一代人有每一代人的使命。革命一代的使命，比如黄继光、董存瑞等人的英雄行为，是一瞬间的，是流血牺牲的。当代青年的使命更多表现在一点一滴的生活中、学习中、工作中，更日常，但也更复杂。所以，今天的青年工作要从青年的实际需求出发，把精神引领与服务青年、满足青年需求结合起来，为青年提供更多参与社会事务的机会，引导青年把自我成长和社会发展连接起来。(见习记者 王志伟 王九龙)

(责编：温璐、李依环)