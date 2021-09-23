原标题：劳动最光荣 创造最伟大

人类社会发展的进程表明，劳动是促进人全面发展的重要手段。正如《先驱》杂志所言，共产党的骨子是劳动者，劳动者是将来社会的主人翁，将来社会上的人都应当是劳动者。在不同历史时期，中国共产党带领人民群众开展了特色鲜明的劳动实践，培育出“崇尚劳动、热爱劳动、辛勤劳动、诚实劳动”的劳动精神。

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“隔行如隔山，职业不分贵贱，不要瞧不起任何一项技能。”代表中国获得世界技能大赛珠宝加工项目铜牌的胡凡说，“有些企业不认同技能人才，要和本科生、硕博生一样，改变技能工人的社会地位，打通个人晋升通道，让社会公众看到学习技能的好处。”

中国劳动关系学院劳动教育学院副院长曲霞认为：“要通过劳动教育让孩子知道劳动不会过时。不是说机器取代了人，人就不用劳动了。未来，人要在更高的层次上劳动，人需要在劳动中创造新的东西。”

2018年4月30日，习近平总书记在给中国劳动关系学院劳模本科班学员的回信里，再次强调“劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽”。他指出，全社会都应该尊敬劳动模范、弘扬劳模精神，让诚实劳动、勤勉工作蔚然成风。

我们的根扎在劳动人民之中

劳动，是共产党人保持政治本色的重要途径，是共产党人保持政治肌体健康的重要手段，也是共产党人发扬优良作风、自觉抵御“四风”的重要保障。

早在建党初期，中国共产党就成立了中华全国总工会的前身——中国劳动组合书记部，通过了《八小时工作制》《罢工援助》和《全国总工会组织原则》等重要决议案和《第一次全国劳动大会宣言》。早期党组织还通过创办劳动补习学校、工人俱乐部、组织工会活动等，唤醒工农群众的阶级意识和政治觉悟。

抗日战争时期，在军事和经济的双重压力下，中共中央提出“自己动手”“丰衣足食”的号召，动员广大军民开展大生产运动。1941年春，八路军第三五九旅开进南泥湾实行军垦屯田，成为全军大生产运动的一面旗帜，使昔日荒凉的南泥湾变成了“陕北的好江南”。

新中国成立后，广大青年劳动者投身社会主义建设事业，用双手创造伟大的“人间奇迹”。1954年1月，北京建工胡耀林等18名团员青年，在北京展览馆工地举起全国第一面青年突击队旗帜。胡耀林青年突击队成立后，仅用11个月就完成了原定478个工日才能完成的施工任务，成为新中国建筑史上的一个奇迹。

1962年的塞罕坝，迎来了127名毕业生，这群大学生和其他工人一起，吃黑莜面、喝冰雪水、住马架子、睡地窨子，顶风冒雪，垦荒植树，在“祖国最需要的地方”绽放最美的青春。

改革开放以后，在新科技革命形势下，生产劳动的内涵从简单的体力劳动延伸扩展到脑力劳动。邓小平同志指出：“科学技术叫生产力，科技人员就是劳动者。”“汉字激光照排之父”王选、“摘取数学皇冠上明珠的人”陈景润等科技工作者成为人们争相追随的劳动榜样。

中国特色社会主义进入新时代，实现中华民族伟大复兴的中国梦，要靠各行各业人们的辛勤劳动。习近平总书记在知识分子、劳动模范、青年代表座谈会上勉励广大劳动者，党和国家事业空间很大，只要有志气有闯劲，普通劳动者也可以在宽广舞台上展示自己的人生价值。

传承劳动精神，热爱是最好的老师

1995年出生的胡凡，是一位珠宝加工界的高手。2017年，在阿联酋阿布扎比举行的第44届世界技能大赛上，当时22岁的他作为中国首次参赛的珠宝加工项目代表获得了铜牌。

胡凡的家乡在湖南益阳，从小他就表现出较强的动手能力，曾把家里的电视机、收音机都拆开重装过。2014年，他以美术特长生身份参加高考，却最终放弃了本科院校的录取机会，来到深圳技师学院学习珠宝加工。

胡凡说，除了兴趣使然，从事汽车技术近40多年的父亲，也让胡凡在生活中耳濡目染，看到了掌握一门技能的好处。“一项拿得出手的技能也可以创造价值、改变人生。”

同样受家庭影响的，还有航空工业沈阳飞机工业（集团）有限公司标准件中心钳工方文墨，他的手工加工公差仅有0.003毫米，相当于头发丝的二十五分之一，被冠名“文墨精度”。

他的家中，姥姥、姥爷和父母都是航空工业沈阳飞机工业（集团）有限公司的职工。“兴趣是最好的老师，我干这行受家庭影响很大，家里人对工人没那么多刻板印象。”方文墨说。

每项工作背后都有不为人知的故事。20岁摘得第45届世界技能大赛家具制作项目银牌的“小木匠”吴晋卿回忆道，“当时在制作木质别墅的企业上班，在户外组装房子时，路人会觉着年轻人怎么干这种风吹日晒的活。”

吴晋卿坦言，选择木工的想法很实际，“上个职业学校，两三年就可以出来挣钱。”不过，吴晋卿表示，技术工人的待遇虽然很高，像不少实木家具厂，年薪都在15万元左右，但从业者依旧是四五十岁的人居多，年轻劳动力短缺。

“记得当年苏州组装木质别墅，就直接铺了一层板纸，买套被褥靠着墙睡在地上。”在吴晋卿看来，“父母们可能想让孩子坐办公室。”

做木工活时要用到锯、锤、凿、铲、刨、钻、锉等工具，需要人反复练习，“一不小心就磨出血泡，我手上就有很厚的茧和一些伤疤，小伤在所难免。”

“木工要很严谨，是做减法，错了无法弥补，不可能从头再来。” 吴晋卿提到，在参加世赛时，单一零件的尺寸精度为±0.5mm，两个及两个以上零件组合到一起的尺寸精度为±0.9mm。“特别是榫卯配合，要求表面光滑，没有毛刺、刀痕、破损，榫头（榫）能够匀速的装配进榫槽（卯），榫卯拆卸时，榫头拔出会发出像开红酒一样的声音。”

技术的升级迭代，正快速改变制造业的面貌。在珠宝加工行业，越来越需要懂数控、会编程的复合型人才。但胡凡不认为技术会颠覆业态，“智能设备是在行业基础上延伸发展，职业教育是最基础的，打好基础就业面才会宽一些”“珠宝消费者看重情感需求，纯手工打造不是机械可以替代的” 。

胡凡说，“珠宝加工设计要考虑立体效果、空间关系，还有客户需求、产品特色和工艺审美等。”此外，做鉴定营销，如果对戒指背后的工艺不甚了解、知识浅薄，那么就无法向客户介绍珠宝的特色和价值。

在吴晋卿看来，来自人社系统的政策支持比较重要，“优秀的年轻人进了企业，要保证有较好的薪资待遇，对技能工人的评价机制也要适时调整，让他们也能获得职称评定。”

“改善技能工人的生活条件，活跃年轻人的工作氛围，年轻人才会对企业有归属感。”吴晋卿说。

方文墨告诉中青报·中青网记者，“在人才储备这一块，职业教育要加强校企合作，引进有经验的师傅进行教学，职业教育不能太学术化，要离实践近一点。”

“能不能让越来越多更优秀的技能人才，像运动员那样免试进入知名高等学府学习，让他们有更好的平台去提升自己，这样的激励作用会非常大。”

开展劳动教育，哪些难点需要突破

近年来，一些青少年出现了不珍惜劳动成果、不想劳动、不会劳动的现象，劳动教育面临被淡化、弱化的危险。中国劳动关系学院劳动教育学院副院长曲霞认为，教育部对劳动教育的内容作了非常清晰的规定，“现阶段的劳动教育形式，首先是学校必须开设劳动教育必修课，比如中小学、职业院校和普通高校，对应有不同的必修课时要求和教学内容要求。”

“其次要广泛开展校内外劳动实践，比如社会实践、社会调查、社区服务等，高等学校也可安排劳动月，集中落实各学年劳动周要求。”曲霞表示，高校其实一直有各种劳动实践要求，当前最关键的就是要对这些劳动实践进行教育性转化。

“第三个就是校园文化建设，比如杰出校友报告会，校园风尚摄影、Vlog展览，让劳动模范进校园，都是很接地气的教育方式。”曲霞说，劳模向学生分享他们的工作经历，会让学生们觉着劳模并非不可接近，而且能感同身受地认可“劳动创造幸福”的价值观念。

在曲霞的教育观察中，学校开展劳动教育，难点是如何协调多个部门的力量，解决劳动教育课程师资紧缺问题。在校园外，需要国家出台办法，逐步规范和学校接洽对接活动的社会实践机构或企业。

面对师资紧缺问题，曲霞建议，可以通过教育部或人社部等牵头，成立或认定一些机构专门培训师资，或出台规范的认证方案，由几家培训机构按照方案来培训教师，之后教师持证上岗。在课程建设上，也可以出台课程方案，指导教师备课教学。

“劳动教育课程不仅是课堂教学，老师还得花大量精力指导学生实践，如果还是发论文、评职称这些考核评价的‘指挥棒’，势必会让老师陷入疲惫。”曲霞指出，要建立健全劳动教育教师的评价与激励体系，畅通劳动课教师的职业发展通道，普通高校、职业院校，抑或中小学校等都要有所考虑。”

时代在变化，劳动教育课程也要立足时代需求、与时俱进。曲霞认为，随着产业升级迭代，出现了很多新的劳动样态，要让学生看到劳动的未来图景，让青少年了解他们感兴趣职业的演变过程。同时，要让劳动教育符合新时代青年的志趣。“不是教师觉着劳动教育是什么样的，而是让学生说出自己的想法，尊重他们的创意。”

在从事劳动教育的过程中，曲霞尤其感觉到，劳动光荣、创造伟大这句话必须落到实处。“教育是社会大系统中的子系统，劳动教育同样如此，如果社会不尊重劳动者，或者劳动者的社会地位和薪酬待遇不能得到保证，那么老师在课堂上讲得再多，也难以有说服力，学生会认为你说的是空话。”

在职业教育领域，劳动精神的传承同样不可忽略。湖南省教育科学研究院研究员欧阳河认为，“职业教育门类很广泛，劳动教育中常说的工匠精神，应该对应到不同行业门类中，在不同行业，工匠精神应具体地体现为职业精神。”

欧阳河说，要引导社会树立尊重技能人才的社会氛围，提高他们的待遇，让他们愿意从事这个职业、行业。学校教师则要起到表率作用，体现出精益求精的追求，“职业教育本身就是劳动教育，工匠精神要贯穿整个教学活动，不能割裂课堂和实践的关系，要在劳动过程中渗透这种精神，而不仅是在课堂上空洞地讲。”

职业教育通过培养大国工匠，欧阳河认为，还是要做到对职业教育与普通教育一视同仁、同等对待。“我们国家对职业教育重要性的认识是很顶尖的，但实际投入上依然要加强，在办学经费上，职业院校和普通高等学校仍有不小的差距。”

中青报·中青网记者 白毅鹏 来源：中国青年报

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