原标题：最高检：2018年来依法起诉侵害未成年人犯罪20.6万人

“孩子们的健康成长不仅关系到千千万万家庭的幸福，也关系到国家和民族的未来。”最高人民检察院副检察长童建明今天在国务院新闻办新闻发布会上介绍，2018年1月到今年8月，检察机关依法起诉侵害未成年人犯罪20.6万人，起诉涉罪的未成年人13.8万人，作出附条件不起诉决定3.5万人。

童建明指出，2018年，最高检成立了专门负责未成年人案件的检察机构——第九检察厅，从两个方面做好双向保护：一方面，对于侵害未成年人的案件严厉惩治；另一方面，对于涉嫌犯罪的未成年人做好教育、帮扶和转化工作。

童建明提到，检察机关通过“一份建议、一个创新、一项行动、一份责任”这“四个一”来综合维护未成年人的合法权益。

“一份建议”，就是以最高检的名义向教育部发出的第一号检察建议。2018年10月，最高检结合办理校园性侵案件，分析这类案件发生的原因、管理中的漏洞，向教育部发出检察建议。这几年检察机关持续抓“一号检察建议”的落实，与教育部积极配合，督促检查。同时，推动建立侵害未成年人案件强制报告，密切接触未成年人行业人员入职查询等制度机制。这些制度都已被未成年人保护法、预防未成年人犯罪法吸纳，上升为法律制度。

“一个创新”，或者叫“一个集中”，即推进未成年人刑事、民事、行政、公益诉讼检察业务统一集中办理。这项工作今年已全面推开，目的是更好地加强对未成年人的综合司法保护。

“一项行动”，就是今年5月部署的“检爱同行、共护未来”未成年人保护法律监督专项行动，目的是要集中力量监督纠正未成年人保护法律法规落实不到位的问题。

“一份责任”，就是落实未成年人法治教育责任。检察机关大力推进法治副校长工作，截至目前，全国有3.3万多名检察官在4.5万多所学校担任了法治副校长。（韩飏）

来源：中国青年报

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