人民网北京9月22日电 9月13日，广州城市理工学院举行了2021级新生开学典礼，欢迎来自全国26个省、市、自治区6700多名新同学。校长吴波在开学典礼上致辞，并提出两点希望和新同学们共勉。

“诚信是一个人立身处世的根本，它就像一面镜子，一旦打破，人格就会出现裂痕。若无诚信，则失根本，又何来尊严。只有以‘诚’为根，修身立德，才能不断涵养向上向善的力量，做内心坚定、品德高尚的时代新人。”吴波校长说。

吴波校长在开学典礼上致辞。（学校供图）

以下是吴波校长的致辞节选——

同学们，今年是建党100周年，百年砥砺奋进，百年辉煌历程，在中国共产党的带领下，一代又一代建设者艰苦奋斗，奋勇拼搏，完成了全面建成小康社会的第一个百年奋斗目标，开启了全面建设社会主义现代化国家新征程，正向第二个百年奋斗目标迈进。大家生逢盛世，使命在肩，应与新时代同向同行，为国家富强和民族复兴做出你们这一代人的贡献。在此，我提出两点希望与大家共勉。

一、坚定道路自信，以诚为本。

中国特色社会主义道路是党和人民历经千辛万苦，在黑暗中反复摸索，付出巨大牺牲，找到的一条适合中国发展的道路。经过几十年实践证明，它是实现中华民族伟大复兴的一条正确道路。

面对世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化的复杂国际环境，我们必须坚定道路自信，不断增强做中国人的志气、骨气和底气，自觉树立和践行社会主义核心价值观。“诚信”是社会主义核心价值观的重要组成部分，我们必须以诚信为本，培根铸魂，启心润智。诚信是一个人立身处世的根本，它就像一面镜子，一旦打破，人格就会出现裂痕。若无诚信，则失根本，又何来尊严。只有以“诚”为根，修身立德，才能不断涵养向上向善的力量，做内心坚定、品德高尚的时代新人。

二、强化创新意识，不断追求卓越。

“创新是一个民族进步的灵魂，是国家兴旺发达的不竭动力”。现代社会迅猛发展，科技日新月异，同学们只有在求学阶段就有意识地培养和强化自己的创新意识，敢于突破，敢为人先，才有可能在今后残酷的社会竞争中，做到独辟蹊径，出其不意，立于不败之地。

但仅有好的想法还不够，人生没有“躺赢”。为了真正实现自己的人生价值，还必须脚踏实地将想法付诸实现，并在此过程中不断追求卓越。常言道，细节决定成败。细节往往因其"小"，而容易被人忽视，掉以轻心；也因其"细"，常常使人感到繁琐，不屑一顾。但往往就是细小之处彰显了你与众不同的卓越，希望大家既有创新的思维，又有精益求精的成事态度。

同学们，大家身处伟大时代，位于国家发展大局中具有重要战略地位的粤港澳大湾区，这些天时和地利为大家成长成才提供了广阔舞台，希望同学们抓住机遇，以国家所需作为自己人生的奋斗方向，将个人的理想追求融入到国家和民族的伟大事业中，将远大抱负落实到日常实际行动中，做与时代同行的奋进者，在城理书写你们无愧于时代的青春华章。

(责编：陈畅（实习生）、熊旭)