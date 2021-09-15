人民网北京9月15日电 （记者孙竞）记者今天从同济大学获悉，85岁高龄的海洋地质学家、中国科学院院士、同济大学海洋与地球科学学院教授汪品先与孢粉学专家、中国科学院植物研究所研究员、同济大学兼职教授孙湘君夫妇今天共同捐赠多年积蓄200万元人民币，设立“同济大学海洋奖学金”。

据悉，两位教授专门叮嘱学校“不要以我们的名字命名”，并表示希望未来能得到更多校友和社会组织的关心和支持，以此鼓励越来越多的年轻人投身于海洋科学事业的发展。

据校方介绍，该奖学金用于奖励有志于从事海洋科学及相关涉海研究和技术研发、学习取得优异成绩和研究获得创新成果、具有科研潜力的同济大学本科生和研究生。

记者了解到，这已不是汪品先院士夫妇第一次进行捐赠。据学院负责人介绍，汪品先院士在1998年获得何梁何利科技进步奖时，就将奖金全数捐出，设立“海洋地质学奖学金”，培养了一批批优秀的海洋学科研究人才。

谈到为什么捐款，孙湘君说：“在读大学的时候，国家培养了我们，我们一直想为国家多作一点贡献，希望在青年学子的求知路上，为他们‘加点油’，促进学生更快成长，推动海洋学科、海洋事业获得更大发展。”

“设立这个海洋奖学金，也是向更多学科专业领域的学生发出了召唤，希望有更多青年学生加入到国家海洋事业的队伍中来。”汪品先特别指出，海洋属于跨学科领域，需要多学科协同，非海洋学科的学生在这一领域也可通过学科之间的交叉融合，大有作为。

汪品先院士是我国著名海洋地质学家，研究海洋地质40多年。1999年，他在南海主持中国海首次大洋钻探，开创了我国深海科学钻探之先河。2011至2018年，他主持了我国海洋科学第一个大规模的基础研究计划“南海深海过程演变”，使南海进入国际深海研究前列。2018年，他以82岁高龄，9天内连续3次下潜到1400米的深海，成为全世界年纪最大的深潜者。

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