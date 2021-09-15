虞华君

9月的操场恢复了往昔的热闹，大中小学的学生们陆续迎来了新学期。“双减”政策的出台，为各地校园带来了更多欢声笑语，也为孩子们打开了新的兴趣大门。

文艺带给人价值引导、精神引领、审美启迪，是铸造灵魂的工程。一直以来，文艺进校园系列活动为丰富校园文化生活，润泽孩子们的精神世界起到了重要作用。“双减”下，如何进一步开展文艺进校园，推动文艺进校园工作往深里走，需要引起重视。

学生走进东莞观音山体验非遗文化。资料图片

走近年青一代：缩短物理距离，拉近心理距离

多年来，我国持续开展了“高雅艺术进校园”“戏曲进校园”“名家大家进校园”“民间艺术进校园”“非遗进校园”“电影进校园”等系列活动，把文艺送进校园，送到学生身边，产生了良好效果。

文艺深深融入人民生活，顺境和逆境、梦想和期望、爱和恨、存在和死亡，人类生活的一切方面，都可以在文艺作品中找到启迪。文艺对年轻人吸引力最大，影响也最大，天然地受到学生的欢迎。文艺进校园，表面上看是人为缩短了文艺与学生之间的物理距离，实际上，物理距离的缩短对心理距离的拉近是至关重要的。

启蒙教育之所以重要，就在于它的影响往往是终生的、持久的。文艺界的很多名家大家回忆起自己走上文艺道路的原因，多能溯源到儿时的某个“偶然因素”：偶然看了一场戏，偶然见了某个人，偶然听了一首歌，偶然接触到某个乐器……不少人一生坚守的理想信念，可能仅仅是因为年少时看了某部经典电影，喜欢某部书中的经典角色……这也是文艺走近年青一代，缩短物理距离，进而拉近心理距离的意义所在。

长期以来，文艺进校园系列活动的开展尤重普及，让学生足不出校园就能近距离感受文化艺术的魅力。其主要形式包括演出、展览、讲座等。总体来说，文艺进校园系列活动的开展，实现了部分文艺形式的“扫盲”。比如，很多偏远农村的孩子们现场感受了父辈见所未见、闻所未闻的交响乐、歌剧、舞剧等高雅艺术；近距离接触只有在电视里才能见到的文艺家；第一次知道何为国粹、何为儿童剧等。这样的突破，看似只有一小步，却在一代孩子的心中种下了文艺的种子，那些文艺精品提供的丰厚滋养也必然伴随他们的一生。

然而，我们也应当看到，限于经费、场地、时间等种种原因，文艺进校园活动的开展还存在诸多问题。不少院团、企业、民间组织等在推进文艺进校园过程中，动辄倾巢出动，学校“精心挑选”，学生“严格选拔”。然而，声势浩大的进校园活动却常常是“一次性的”，演出、讲座、座谈，走完流程就算大功告成。从普及层面讲，覆盖范围比较有限，从拉近心理距离讲，深度还不够。文艺进校园不能止于“进”校园，蜻蜓点水，流于形式，走近年青一代，也不能止于物理距离的缩短。

武汉长春街小学课堂上，老师为学生讲解京剧艺术。光明日报记者 刘平安摄/光明图片

对话文艺未来：发现苗子，培养观众

学生时代是人一生最美好的时光，长身体、长知识、长才干，每天都有新收获，每天都有新期待。他们的成长关乎祖国的未来，他们对文艺的认识也关系到文艺的发展和文艺工作的开展。大量优秀的文艺苗子在校园，未来的戏迷、影迷、观众也在校园，文艺进校园实质上也是在与文艺的未来直接对话。

在推进文艺进校园系列活动过程中，一些院团和学校也在思考往深里走。比如，湖北省在开展“戏曲进校园”过程中，要求剧院与学校结成联盟，讲与演相结合，名师名角儿进课堂，戏曲知识进教材，各方联动，形成长效机制。在武汉市长春街小学，“我喜欢唱青衣”“我喜欢唱花旦”“我喜欢唱武生”“我喜欢唱花脸”……孩子们已经从看戏发展到了唱戏，娃娃唱戏娃娃看，唱得好演得好的孩子受到追捧。在武汉市第一聋哑学校，孩子们跳起戏曲广播体操，显得自信阳光，他们的排练室中，总有孩子陶醉在戏曲动作中。而在武汉理工大学，京剧、汉剧已经成为热门选修课，需要提前抢课。长远看，这样的深度联盟为戏曲的传承和发展提供了沃土，一些孩子从兴趣爱好到走向专业舞台，为戏曲传承注入了新鲜血液；更多的孩子则在这样的活动中认识了戏曲，爱上了戏曲，小戏迷越来越多。

文艺进校园把文艺像种子一样种在孩子们的心里，将来会生根发芽，开花结果。因此，在探索文艺进校园再“进”一步的过程中，还需要更加系统、有力的举措。一方面，“双减”把孩子们从繁重的课业中解放出来，有了更多时间选择自己感兴趣的体育活动、文艺活动。文艺进校园往深里走，不仅要继续推进剧院、学校联盟，讲演结合，还要通过具体抓手扎根、落地。在学校成立相关社团、开设兴趣班，邀请名家名师结对或常驻指导，推动文艺知识进课堂、进教材，开设相关选修课甚至必修课，在校园中形成文艺百花齐放、孩子们各展所长的良好氛围，但同时也应避免文艺活动由兴趣变成负担。另一方面，出校园也是一种进校园，要充分用好专业院团、学校艺术教师、民营院团和民间人才等不同队伍，建立培训基地、体验基地，为孩子们提供更多在文艺中“玩”的机会。如东莞观音山开展的“开学第一课”活动中，中小学生走出校园，走进大自然，走进博物馆，体验非遗文化，在欢声笑语中有所学、有所得，值得提倡。当然，无论是哪一种具体举措，重要的都在于落地和坚持，将多年来各类文艺形式进校园积累的宝贵经验推广开，落到实处。

培根铸魂：守住阵地，用良币驱逐劣币

一段时间以来，相关部门相继重拳出击整治不良“饭圈”文化，又出台了《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，对未成年人沉迷网络游戏的现象进行矫正。

近年来，“饭圈”野蛮扩张，影响甚广，网络游戏产业的快速发展将部分未成年人卷入其中。对于成长中的孩子来说，无论是执着于打榜追星，还是沉迷于游戏，一旦过度，都会严重影响其正常的学习生活和身心健康，甚至导致一系列社会问题。相关部门的组合拳产生了较为明显的效果。学校作为教书育人、培根铸魂的重要阵地，一旦失守后果不堪设想。文艺进校园，文艺精品进校园正是用良币驱逐劣币的重要举措，也是在用实际行动为未成年人健康成长保驾护航。

推动文艺进校园再“进”一步，必须保证内容的高质量，即文艺作品的高质量。文艺作品要在符合学生接受程度的范围内，优先考虑文艺经典和文艺精品。文艺精品，精在其思想精深、艺术精湛、制作精良；文艺经典，经典在其传递出积极健康的价值观、审美观和艺术观。不同文艺类型有其独特的魅力，仅以戏曲为例，它作为集中体现中华传统文化的艺术形式，融合吸收了诗歌、音乐、舞蹈、美术、服饰、武术等艺术精华，充分展现中华美学风范，弘扬中国道德故事和家国情怀，引人向真、向善、向美，传承中国精神。戏曲中所蕴含的忠孝、爱国、礼义、廉耻、仁爱等文化要素，更是社会主义核心价值观的重要源泉。戏曲进校园，为学生们架起文化上联通过去与未来的桥梁，让学生自觉地从中华民族优秀传统文化中汲取力量，从优秀传统文化中获得思想涵养和价值支撑。

除了保证内容的高质量，新颖的形式、多彩的呈现亦不可少。把孩子的注意力从游戏上吸引到内涵丰富的文艺上，不能靠强制，要靠趣味性。比如北京儿艺推出的“小戏”课本剧，用符合当代孩子审美习惯的台词、服装和肢体语言演绎课本内容，通过加入轻松诙谐的佐料，将书面文字转化为戏剧张力，让孩子们在快乐中体会课文中的思想意义并从中学到知识。

举精神之旗、立精神支柱、建精神家园，都离不开文艺。文艺进校园是一项需要久久为功、持之以恒的工作，“双减”后，文艺进校园还得再“进”一步。

作者：虞华君（中国计量大学人文与外语学院副院长、副教授）

《光明日报》（ 2021年09月15日 13版）

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