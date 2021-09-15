原标题：中国驻英国使馆发布新学期平安留学提醒

据中国驻英国大使馆微信公众号消息，近期，英国高校陆续开学，并逐步恢复线下教学，许多中国留学人员计划赴英报到或返校。目前，英国新冠肺炎日增确诊病例仍处高位，留学人员在英学习生活依然面临挑战。为帮助大家在英平安留学、学有所成，中国驻英国大使馆特别提醒：

一、关注英国疫情动态，加强个人防护

请广大留学人员在赴英前，详细了解英国入境政策和就读学校开学安排，做好必要准备。无论是否已经接种疫苗，均须高度重视防疫、切勿麻痹大意。请尽量选择安全稳妥的来英中转路线，在机场候机、中转和飞行期间，全程做好防护，最大程度降低旅途感染风险。抵英后，请按要求自行隔离并遵守当地政府和学校防疫规定。求学期间，坚持“非必要、非紧急、不旅行、不聚集”，保持社交距离，避免前往人群密集场所，养成良好卫生习惯。外出时，佩戴口罩，加强个人防护。出现疑似症状或身体明显不适时，应及时与当地国民医疗系统(NHS)联系，寻求帮助。请关注中国驻英国大使馆官网和中国学联公众号，及时了解疫情防控等相关信息。

二、牢记安全防范提示，实现平安留学

平安健康，是顺利完成学业的基础。目前，英国社会治安总体较稳定，但涉我留学人员的电信诈骗、交通事故、抢劫、寻衅滋事事件偶有发生，开学季通常也是留学人员遭遇电信诈骗、换汇诈骗案件高发时期，请务必提高安全防范意识。建议大家密切关注使领馆官网、学联微信等渠道发布的各类即时安全提醒公告，提高警惕、加强自我保护。妥善保管个人财物，避免前往治安案件多发区域或在夜间独行。如遇挑衅，保持沉着冷静，机智稳妥处置，及时报警求助。

三、主动融入校园生活，丰富留学体验

中英之间文化传统和社会制度不同，教育体系也有很大差异。建议广大留学人员积极参与校方组织的各类新学期辅导和说明活动，熟悉校园及周边环境；遵守学校规章制度和当地法律法规；主动融入校园和当地社区生活；用足用好各校为国际学生提供的生活、学习和防疫等服务资源，积极获取生活资讯，丰富在英留学体验。

四、积极参加群体活动，注意保持联系

据了解，目前英国主要高校均设有中国学生学者联谊会，它们是在英中国学生学者自发成立的学生社团，旨在联络和服务中国留学人员。建议同学们特别是新生抵英后，及时与所在学校的中国学联取得联系，积极参与学联组织的各类活动，相互帮助、共克时艰。同时，在英学习期间，应与国内家人保持定期联系，主动报平安，提前将个人行程和紧急联络方式告知家人，避免因“失联”而给家人造成不必要的担忧和焦虑。

广大在英留学人员的健康、安全和成功留学，是驻英使馆最大的关切。我们将继续尽最大努力，为广大留学人员竭诚服务。驻英使馆是大家最可依靠的坚强后盾，是大家在英国的家。祝广大留英学子平安健康、生活愉快，学业顺利！

如若遇到困难，请及时联系：

中国驻英国大使馆领保电话：

+44 20-74368294(24小时领保协助)

驻英国使馆教育处联系电话：

+44-7410429777(24小时应急电话)

中国驻曼彻斯特总领馆：

+44-161-2248986(24小时领保协助)

中国驻爱丁堡总领馆：

+44-131-3374449(24小时领保协助)

中国驻贝尔法斯特总领馆：

+44-7895306461(24小时领保协助)

(责编：郝孟佳、温璐)