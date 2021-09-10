人民网北京9月10日电 一支粉笔，两袖微尘，三尺讲台，四季耕耘，这是教师。青春时期，老师教会了我们读书写字、人生道理，让学生成为心中有火、眼里有光的人。他们将青春都留在了三尺讲台，却始终鼓励学生去看看更广阔的世界，去勇敢追逐星辰大海。

教育部数据显示，当前我国教师总数已达1792.97万人。第37个教师节到来之际，人民网特别邀请了来自大学、中学、小学、幼儿园的一线教师和学生进行“同屏”对话。在同学们心里，老师是什么样子的形象？对老师们来说，日常教育教学中有哪些不一样的感受？一起来聆听老师们心底的声音。

在学生心里，老师是什么样子？

“老师会唱歌、会跳舞、会带我们做游戏、还会画画......”在今年刚刚进入幼儿园的小朋友郝亦嘉眼中，老师似乎擅长“十八般武艺”。

北京市呼家楼中心小学学生姜政阳认为，与自己的老师相处“就像家人一样”暖心。北京市汇文中学学生李漠霖今年刚上高三，在他的眼中，自己的老师端庄、优雅，但是有时也会严厉得甚至让人有点“压迫感”。

北京师范大学大四学生张雅说，她毕业后也想成为一名光荣的人民教师。在她看来，自己从小到大的任课老师中，有的很严肃，有的老师幽默风趣，性格各不相同。但有一个共通点，就是他们都很关爱学生。

在老师心里，自己是什么样的形象？

北京市第五幼儿园老师邢瑶评价自己，“平时应该有点像妈妈一样”。“朋友、伙伴......或者更像一个同桌。”对于自己可能在同学们心里的印象，北京市呼家楼中心小学老师王杰这样说道。

北京市汇文中学老师段明艳觉得，自己首先是一位比较严厉的老师，在学业方面会严格要求学生。但是在日常生活中，她认为自己是应该是慈祥的、亲切的，与学生之间的关系更像一位“老朋友”。

如何才能称得上是一位“好老师”？

在段明艳看来，一名好老师要有高尚的职业道德，要喜欢热爱这个职业。王杰认为，好老师应该要遵循教育规律，与孩子们共同成长。作为一名幼儿园教师，邢瑶说，一名好老师应该要有爱心，给孩子“阳光和雨露”，才能让这棵幼苗长成大树、开花结果。

中国工程院院士、北京交通大学教授徐寿波说，作为人民教师，要努力成为大先生，有志存高远、淡泊名利的博大胸怀，要给学生做榜样，心无旁骛，引导学生以高水平的科技创新成果报效祖国、服务社会。

一个人遇到好老师是人生的幸运，一个学校拥有好老师是学校的光荣，一个民族源源不断涌现出一批又一批好老师则是民族的希望。今天，让我们一起祝福老师，真诚地向老师道一声“节日快乐”！（李依环、郝孟佳、温璐、熊旭、孙竞、实习生陈畅）

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