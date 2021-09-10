原标题：“汉语教学应立足当地、扎根民间、辐射各阶层”

圣彼得堡“孔子课堂”外方校长张蕈丽在授课。韩显阳供图

【中国文化走出去】

9月1日是俄罗斯“知识节”。每年的这一天，全俄中小学、大学都打开校门，迎接成千上万的儿童和青少年。今年开学季，位于圣彼得堡市中心的私立补充教育孔子东方语言文化学院孔子课堂（以下简称圣彼得堡“孔子课堂”）的全体老师也和往年一样，全力以赴迎接新学期的开始。

作为俄罗斯历史上首个由华人创办、经营管理的教学机构，圣彼得堡“孔子课堂”拥有当地教育主管部门颁发的“永久教育许可证”。自2001年成立之初，普及推广汉语教学、提高当地汉语教学水平、推进中俄文化交流一直是学校的宗旨，而正规化、专业化则是追求的目标。目前，圣彼得堡“孔子课堂”使用面积近700平方米，11个标准教室均配有电脑、投影仪和必备教学软件，办学条件相当好。经过20年不懈努力，圣彼得堡“孔子课堂”共有注册学员1700人、非注册学员800人，汉语教学质量、规模堪称一流，已成为该市颇有名气的教育机构。

圣彼得堡“孔子课堂”外方校长张蕈丽在这所学校已工作了8年，一年多前从一名教师走上管理者岗位。她告诉记者，这所“孔子课堂”的学员参加中国“国际汉考”通过率超过95%，优秀率达到20%以上。多年以来，他们在市级、全俄、国际汉语比赛中成绩斐然。2008年至今，校代表队荣获“圣彼得堡市及西北联邦区中学生汉语桥”比赛十二连冠。

斐然的教学成绩为圣彼得堡“孔子课堂”赢得了良好的社会影响力。作为当地政府开展汉语教学的主要合作单位，圣彼得堡“孔子课堂”创编的“非语言专业”和“补充教育”系列汉语教学大纲、教学计划已通过当地政府审核。与市教育局合作，圣彼得堡“孔子课堂”还在国立547中学平台上建立全俄历史上首个国家级汉语实验学校项目，研发中小学普及教育汉语教学大纲、教学计划和教材。此外，他们还受市教育局委托，承担了俄教育部主办的全俄奥林匹克汉语竞赛圣彼得堡市区级赛的命题、审评工作，负责全俄总决赛圣彼得堡及西北联邦区参赛选手的培训及领队工作。2020年，圣彼得堡“孔子课堂”成为俄罗斯首个也是目前唯一一个海外“国际汉语教师资格证”考点。2011年成立十周年之际，圣彼得堡市教育局长特别表彰了时任外方校长韩丹星，高度评价圣彼得堡“孔子课堂”在俄罗斯教育体系中对汉语教学发展的贡献。

近年来，随着中俄两国人文合作不断加强，圣彼得堡“孔子课堂”的交流活动数量增多，质量也稳步提升。参与各种活动的人次逐年递增，2019年达到7万人次，平均每年举办80多场活动，主要包括文艺演出、各种文化展览、比赛、节庆、文化推介会等。2017年发起并主办的“首届圣彼得堡中小学春节联欢节”得到中国文化部、圣彼得堡市政府的全面支持，成为两国“欢乐春节”系列活动中的亮点，被当地教育主管部门纳入中小学特色项目。

新冠肺炎疫情暴发后，圣彼得堡“孔子课堂”快速反应。在俄政府宣布线上教学之前，率先开设网课，并取得良好效果，目前有来自全俄8个城市的学员通过网课学习。张蕈丽认为，网络教学是学校未来重要发展方向，“这样可以吸引到全俄各地的学生”。受疫情影响，很多线下活动无法举办，圣彼得堡“孔子课堂”创新性地开展了多种线上活动，如线上中秋茶话会、“秋日交响乐”vlog大赛、“中国红冬宫桥”抖音打卡活动等。今年3月，该“孔子课堂”在圣彼得堡国际教育峰会框架下举办了国际中文教育中的学习者动机研讨会，为来自中国、俄罗斯、亚美尼亚、肯尼亚等国家的专家提供同屏交流的机会。

张蕈丽认为，汉语教学对促进中俄两国关系作用重大。她说：“语言学习离不开文化学习，而学习者在学习汉语的过程中能了解中国文化，从而爱上中国。8年多本地教学经历告诉我，‘一人学习中文、全家爱上中国’的情况时有发生，学习者可带动家人、朋友、同事等对中国感兴趣。立足当地、扎根民间、辐射各阶层的汉语教学，不仅能培养中俄友好的使者，更能孕育中俄合作的建设者”。(记者 韩显阳)

(责编：温璐、李依环)