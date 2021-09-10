原标题：于漪：教育不是结果，而是生命展开的过程

93岁的于漪老师，是个传奇。

自称是“鲐背之年的老教师”，登上讲台，便秉持一贯的风格，演讲全程脱稿，思路清晰，声音洪亮，而且全程腰背笔挺，工作人员放在她背后的靠垫完全没派上用场。

9月8日下午，在第37个教师节即将来临之际，人民教育家于漪来到上海浦东新区竹园小学，为现场和线上的51000多名浦东新区基础教育界的教育工作者上了一堂45分钟的课。

“教育是为了提高人的素质，而教育质量说到底是教师质量。再忙再累，不能忘记教师队伍自身的建设，不能忘记教师自身的修为。”她勉励教师们：做“大先生”！

“中国人的造字妙不可言。‘大’就是一个人张开双臂拥抱祖国、拥抱人民、拥抱世界，做‘大先生’就要有这样的气派，这样的格局。”说到这儿，她的声音顿挫有力。

每每谈起孩子，谈起和教育有关的一切，她的眼中总会绽放不一样的光彩。生在旧社会，于漪对家国苦难有着切肤之痛。1951年，于漪从复旦大学教育学专业毕业，成为一名教师，最初教历史。一年半后，学校语文组缺少教师，她便“转行”教语文，靠自学啃完大学中文系课程，不断丰富知识图谱，日复一日打磨出属于自己的教学风格。20世纪60年代，凭借出色的课堂教学改革，于漪成为上海语文教育界的一面旗帜。

面对荣誉，于漪总是淡然：“我本身也是学生。与其说我做了一辈子教师，不如说我一辈子学做教师。”

躬耕基础教育事业70载，教师这份职业的责任和使命，在她眼里却有千钧重。“如果将人生比作一张单程票，孩子人生的每一站，都有权接受良好的教育。作为教师，任何一环都不能有丝毫懈怠。”于漪说，“教师就是一个肩膀挑着学生的现在，一个肩膀挑着国家的未来。”

于漪至今仍清楚地记得，1965年8月13日，光荣地成为共产党员的那一天。单位组织部门的一位前辈与她谈话：“组织上入党，当然要经过很多年的考验，但思想上入党更重要，因为思想上入党是一辈子的事情！”

这句话被于漪种在心里。“一名共产党员在任何岗位上，都应该是一面旗帜，要尽心尽力把工作做好，永远向上、永远进取！”这些年，教育领域的新课题、新挑战，她始终关注，总在思考。对于当下的“双减”，于漪认为：“‘双减’不光要减课外，学校的效率也要提高。”“课堂里要减负，关键是教师要能够抓住教学的本质。”

在于漪看来，教师要真正做到“教在今天，思在明天”。对于成立已满一周年的人民教育家于漪老师教育教学思想研究中心，她说：“这个平台对我的研究只是一个引子和原点，搭建这个平台是为了让广大教师尤其是优秀教师能够交流思想、传播育人经验，我们要团结一致，群策群力、攻坚克难，共同研究新中国教师成长规律，并付诸行动，让我们的基础教育队伍涌现出大量的卓越教师，才不愧对这个伟大的时代。”(记者 颜维琦)

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