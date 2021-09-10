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“国培计划”参训教师、授课教师共话新时代教师职责——

“让每个孩子眼里有光、心有所信”

2021年09月10日08:29 | 来源：光明日报
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原标题：“让每个孩子眼里有光、心有所信”

　　江西黎川县熊村镇极高小学教师江国南在为该校唯一学生写黑板报。新华社发

　　在安徽淮南市凤台县丁集镇张巷小学，身患重疾的教师李元芳拄着拐杖带孩子们做课间游戏。新华社发

　　在贵州镇远县报京乡松柏村坪玉教学点，教师组织孩子们排队放学。新华社发

　　编者按

　　今天是教师节，我们致敬人民教师，也深思新时代教师肩上的职责。

　　教育为全面建成小康社会、阻断贫困代际传递发挥了重要作用；今后，如何让教育事业为广大农村尤其是中西部欠发达地区农村发展保驾护航，是摆在我们面前的重要课题。

　　自2010年起实施的中小学教师国家级培训计划（以下简称“国培计划”），对我国农村中小学师资建设发挥了重要作用。2015年教师节前夕，在给“国培计划（2014）”北京师范大学贵州研修班参训教师的回信中，习近平总书记提出殷切期望：“希望你们牢记使命、不忘初衷，扎根西部、服务学生，努力做教育改革的奋进者、教育扶贫的先行者、学生成长的引导者，为贫困地区教育事业发展、为祖国下一代健康成长继续作出自己的贡献。”

　　今年4月，教育部、财政部印发《关于实施中小学幼儿园教师国家级培训计划（2021—2025年）的通知》，对“十四五”时期“国培计划”实施作出全面部署。立足新起点，“国培计划”参训教师将如何提升自我？“十四五”时期，怎样为乡村振兴和中西部欠发达地区农村教育改革提供坚实师资支撑？我们邀请三位“国培计划”参训教师及他们的授课教师共同讲述，并请专家深度解析。(张胜、王斯敏)

(责编：温璐、李依环)

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