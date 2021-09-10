原标题：上海一“老牌”培训机构“最后的疯狂日”

9月2日，成了“老牌”培训机构上海绿光教育培训有限公司（以下简称“绿光教育”）“最后的疯狂日”。

这一天，该机构浦建路小区门店一对双胞胎姐妹的外婆，交费8万余元为孩子购买英语学习课时；小学生小李的母亲向一个叫Vivian的工作人员支付宝转账29340元购买英语全能二级、三级的课程……众多家长在得到机构工作人员“后面课程不变，继续上课”的保证后，缴了费。

但第二天，这家在家长中“口碑不错”的教育机构的约30家店面全部停课，人去楼空。目前，多个小区组成的家长维权群已超过1500人，经家长初步测算，涉及金额约2500万元。

记者注意到，受“双减”政策影响，上海的一些课外教育机构近期陆续退出。其中，有的教育机构正在积极重新申请办学资质；有的机构因学员不足、经营不善等原因停办，并为学员进行部分退款；还有的机构尚在坚持为学员上完最后一批课程。

绿光教育的情况有些特别。天眼查数据显示，绿光教育在今年6月7日已经对其经营项目进行了变更，在“科技指导、体育指导、文化艺术辅导”之外，增加了“从事语言能力培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）”。这一变更可以看出，该机构并不存在没有经营资质的情况。

此外，多名家长向记者反映，该机构的工作人员在今年7月、8月“双减”政策陆续出台之际，曾向家长承诺会继续开班。家长王某曾在8月16日与绿光教育浦建路校区的负责人Vivian联系，询问后续上课事宜。对方在微信中回复“日期不改，9月把正门关了，走后面的消防门进校上课”。

另一名在9月2日报班的家长罗某告诉记者，自己当时报的是新概念英语周中上课的班，根据上海市教委“双减”实施细则，周中上课并未突破细则要求。“当时给我报班的老师说，第二天她还要来上班。结果人去楼空，一节课也没有上。”罗某说。

低年级小学生家长Faye告诉记者，8月24日，上海发布“双减”工作实施细则后，这家教育机构还邀请家长们去机构召开了家长会。“（该机构）说以后以托班的形式上课，问我们能不能在8月底前把后续费用都交了。”Faye说，当时就有好几名家长当场续费。直到9月2日，浦建路校区负责人Vivian还向这名家长承诺，机构3年内没有问题。但9月3日，突然关停。

在绿光教育发布的一份公告中，记者看到，这家机构称，将在9月6日支付员工社保基金并封存账户，9月7日安排员工拿走个人物品。而针对“家长及学员的处置”的表述，则含糊不清。

公告称，9月3日14时机构宣布停止营业，机构将与安保公司签订协议，在每个小区安排专业保安人员接待家长的退费要求。暂定每个校区两周时间，根据实际需要再延长。但记者走访了浦建校区后发现，两周未满，这里已经无人负责登记退款事宜。

然而，8月中旬，这家公司仍在微信群里鼓励员工完成8月后半段的“预收指标”，并推出了8月19日至31日的特别激励方案。

“8月恶意收费的意图很明显。我们认为这是诈骗。”家长代表秦某向记者出示了一份由近200名家长登记的信息显示，其中有三分之一的家长都是在8月底及9月2日以前完成的充值。

中青报·中青网记者了解到，目前已经有众多家长到属地公安局报案。还有的家长拨打了上海市12345市长热线寻求帮助，或到教育行政主管机关寻求帮助，或通过律师到法院申请诉讼解决问题。

值得注意的是，《浦教民〔2020〕43号》显示，上海浦东教育局在2020年3月5日就给绿光教育培训有限公司浦东第一分公司提供了设立批复，同意其提供中等及中等以下非学历教育（文化类、外语类）。也就是说，教育行政主管机关并未因“双减”政策而不让其办学。

这两天，陆续有上海市培训协会的成员单位为绿光教育学员提供“公益课程”。但记者看到，多数机构提供的公益课程时长仅为1到2个月，后续仍要求家长在新机构购买课程充值缴费。(记者 王烨捷)

(责编：温璐、李依环)