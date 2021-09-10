原标题：别误解了“不同学生设不同难度作业”

近日，深圳市南山区教育局发布了《南山区教育局关于加强义务教育学校作业管理的10条意见》（以下简称《意见》），提出严格控制作业时间、建立作业统筹制度、优化作业设计、加强作业指导等针对性举措。其中，针对不同的学生学习基础，设计不同难度的作业，引发了舆论的关注。

在以往“以练促学”和抢占时间等思维的主导下，部分学校存在作业数量过多、质量不高、功能异化等突出问题。近期，为贯彻落实“双减”工作，相关部门推出了一套“组合拳”，作业管理则是其中的重要组成部分。“双减”不是简单地“减”，更要实现提质增效。“增”当然不是加班加点，而是要苦练内功，力争在同样或更少的时间里达到更好的教育效果，这就触及教学的有效性这一深层次问题。

通常情况下，教学活动是由课堂教学和课后作业两部分组成的，前者为主，后者为辅。基于此，大多数教师会在课堂教学上花费大量时间进行研究，精益求精，对于作业的布置则相对不够重视，往往只是当成一种“规定动作”，有些教师不能自觉地思考作业的功能和意义。

殊不知，作业不只是课堂教学的后续和延伸，其本身具有反馈、诊断、矫正等评价功能。如果不能充分看到作业与教学、作业与学生的有机关联，而只是为了练而练，作业设计就容易陷入“低水平重复”的泥潭，无形中加重了学生的学业负担。

具体而言，作业的问题大抵可归结为量与质两个方面。有的量太大，有的质不行，或者兼而有之。一方面，我们要秉承精选精练、合理适量的基本原则，避免“题海战术”，尤其要减去那些机械性、重复性的僵化作业。另一方面，更要注重作业管理的系统设计，通过提升作业设计质量、健全作业管理机制等，提升作业完成的效率与质量。“不同学生设不同难度作业”，便是一种有益的探索尝试。

因材施教是个众所周知的教育原则。既然如此，作为教学的一个有机组成部分，作业也应该因人而异。为此，不少有识之士呼吁推行学生作业分级分类布置。提议虽好，落实起来却会触及各种问题，不仅直接增加了教师的工作量，也会让部分学生和家长产生“不满”。

比如，有网友质疑，针对不同的学生学习基础，设计不同难度的作业，会不会导致差的更差，好的更好？其实，这误解了作业分级分类布置的本意。试想，如果不管学生基础如何都布置同样的作业，看似“一视同仁”，实则不然。整齐划一的作业，有的学生可能“吃不了”，有的学生却“吃不饱”。“吃不了”的学生如果经常被作业“毒打”，其自信心自然会受到影响，一旦连学习的兴趣都丧失了，岂不悲哉？

当然，作业管理问题不只是“不同学生设不同难度作业”一项，南山区的《意见》就10个方面作出了详细的规定。除了书面作业之外，还应该积极探索布置一些实践性、开放性和活动性的“素质作业”，倘若能激发起学生的兴趣，善莫大焉。对此，我们不妨拭目以待。(胡欣红)

(责编：温璐、李依环)