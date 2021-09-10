原标题：研究生选对导师有多重要？关键要做好读研规划

近日，在有关微博话题“研究生选对导师有多重要”的讨论中，厦门大学邹振东教授有句话让人印象深刻，在他看来，研究生并不需要承诺帮导师做什么事情，他还向学生承诺“跟我读研究生三年，我为你的一生负责！”如此简单的话，表现出师者对学生的一片赤诚之心。

然而，现实中的导生关系并非总以完美的“理想型”存在，在导师与研究生的实际互动中，确有个别导师对研究生的指导不足，未能切实担负起教育培养责任；甚或有个别导师存在师德失范行为，严重影响学生身心健康和学术职业发展。因此，硕士新生如何选对导师就显得尤为重要。

就导师选择机制而言，部分学校要求研究生在进入复试后，就要提前与导师取得联系，在征得导师同意并通过复试后，即可跟随选定的导师攻读学位。但大部分学校则是在研究生入学后的三个月甚至半年后，才允许研究生选择自己的导师，这一模式的好处是师生之间经由几个月的课堂互动、课后相处，双方能有较为直观的了解，更利于导生双选过程的科学性和针对性。

选好导师的前提是对导师的充分了解。了解导师最简便的途径，是去学院官网师资队伍栏目检索其个人履历；或去所在学校研究生教育主管部门，查阅当年度的招生简章或培养手册来了解本专业的导师，并以此对导师的研究方向、工作学习经历、学术成果等作出大致的判断。当然，这种了解往往可能浮于表面，难以深入，加上部分学校网络建设并不健全，能通过这一途径获取的信息就更为有限了。

其次，通过学术网站检索也是了解导师较为重要的途径。对新入学的研究生而言，可以多下载几篇心仪导师近五年的科研文章，找来目标导师近年来的学术著作，仔细阅读、深入思考，从而大致把握导师的研究方向，如有机会也可就自身感兴趣的课题与其沟通交流、求教经验。这种了解导师的途径，基于对导师科研志趣的把握，算是比较深入的。

此外，新生还有多种途径了解自己的目标导师，比如可去论坛检索，也可直接向目标导师带过的学长学姐咨询、请教，这都是较为有效的方法。

选对导师的关键，更在于对自我读研规划的体认。在一个学院中，总有部分导师功成名就、学术成果突出，选择他们做导师或许可为你提供平台、资源或光环加持；总有导师处于事业上升期、干劲十足，这样的导师或许可催你奋进；当然不乏有部分导师实务经验丰富、与业界有着紧密联系，这对自己毕业后的求职或有较大帮助；也不排除个别导师无欲无求、随遇而安，跟他们读书只要能按要求顺利毕业，也可以过得简单快乐。

面对这么多个性十足的导师，硕士新生在作出选择时，只要想清楚自己追求什么，就不必过度担心纠结。读研期间，导师虽对研究生有重要影响，但个人发展归根结底还在于自我努力，不妨以平常心对待选择，对读研生活多作长远规划，保持进取心，在学术上点滴积累。

近年来，教育部先后出台《关于全面落实研究生导师立德树人职责的意见》《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》等一系列文件，就导师团队建设、导师权责界定、导师指导行为规范等作出明确规定。随着硕士招录规模的扩大，更加呼唤良性健康的导生关系。除了研究生认真思考选对导师，教育系统也要有更完善的制度设计。唯有如此，导师制才能更好地作用于研究生教育。

（作者系西北大学新闻传播学院博士）

王恩 来源：中国青年报

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