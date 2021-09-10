原标题：彼此珍重才有师道尊严教育温度

9月10日是第37个教师节。教师节不仅是教师的节日，也是全体社会成员致敬教师、祝福教师的时机。在教师节到来之际，师生关系如何发展、教师在学生成长过程中起到怎样的作用、如何形成健康的教育风尚，也需要人们展开更多的思考。

经师易得，人师难求。教师被誉为“人类灵魂的工程师”，在讲授知识外，还担负着为学生们的人生扣好“扣子”的重要职责。很多学生毕业以后的言行举止，都藏着教师的影子。往大了说，三尺讲台系国运，随着人类文明向前发展，知识、人才、国民素质的意义愈发凸显，高质量教育不容缺位，这离不开师德高尚、自律精进的教师群体。

教师诲人不倦、学生尊师重道、师生教学相长，师生风尚的佳话深深镌刻在中华民族的美德基因中。这不仅塑造着一代代人的品格，还为教育营造了健康良性的“生态循环”——相信大家小时候谈到理想时，一定都说过“我长大后要当老师，老师是伟大的职业”；家长们也总是很放心把孩子送到学校，相信他们会在老师的教导下茁壮成长。

然而，近年来，传统的师生关系，在互联网与商业化浪潮中受到了不小冲击。我们看到，信息丰富的互联网拓宽了学生获取知识、接触世界的渠道，教师们经历了一个相对“去中心化”的过程；另一方面，很多校外机构把教育当成一门生意，甚至有个别从业者把学生作为敛财工具，背离了教育的本质与初心；一些学生与家长以偏概全，缺乏对学校、教师最基本的理解与尊重，由此引发不少矛盾。

师与生、校与家，本该是休戚与共、互相信任的共同体关系。一旦教育生态被破坏，“枪响之后没有赢家”，这就必须呼唤良性师生风尚的重构与回归。

“双减政策”的推行，极大减轻了学生的学习负担，也把“跑偏”的教育生态逐渐拉回正轨。在这个过程中一定不能忽视的，是学校教师因此承担了更多责任，付出了更多精力。

传道、授业、解惑，自古以来便是教师的职责，但万不可将教师与教师职责过度神化，一味只要求付出。社会应该给予教师更多的关注，在工资待遇、生活保障等方面充分重视。教师节前夕，教育部新闻发布会介绍，在义务教育经费支出里面，用于教职工的工资福利支出占比达63.9%，这就是完善教师待遇保障的具体成果。“后双减时代”，如何进一步保障教师权益，健全减负长效机制，诸多细节都需要不断完善。

对于学生和家长来说，必须重拾并牢牢守住尊师重道的优良传统，理解老师、敬重老师。“为学莫重于尊师”“新竹高于旧竹枝，全凭老干为扶持”，古人们藏在诗句中的哲理与智慧，至今仍然适用，甚至更有价值。不论时代的发展如何日新月异，也不论教育模式如何演变，若连尊师重道都做不到，怎能拥有积极向上的教育？这最朴素的价值观，是永恒的为人操守，是营造健康教育生态不容忽视的一环。

教师与学生彼此珍重、双向奔赴、用心付出，“师道”才有尊严，教育才有温度，价值观传承才有生命力。在教师节这天，我们重温传统美德，展望新时代的师生风尚，如此，三尺讲台才会让教师感到更温暖，点亮他们的教育梦想。（吕京笏)

(责编：温璐、李依环)