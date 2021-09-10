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在万千乡村点亮梦想（新语）

黄  超
2021年09月10日05:53 | 来源：人民网－人民日报
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　　“做特岗教师这4年，我见证了学校的日新月异……最让我自豪的，是由我发起成立的罗子沟镇中心小学足球队。”大学毕业后选择回到家乡成为一名特岗教师的祝祥庭如是说。

　　“帐篷里，书声琅琅，操场上，生龙活虎，这样的场景跟电影里的画面一样美。”从教30年后来到边远乡村的支教老师裴得谦如是说。

　　“学校的很多重要学科还没有建立起完备的教学体系，我们想再多尽一份自己的力量。”退休后主动到西部支教的银龄教师周月梅如是说。

　　在当前巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的背景下，通过他们的眼睛，我们看到了广大中西部地区教育尤其是乡村教育正在发生的变化。通过他们的故事，我们也感受到一支“下得去、留得住、教得好”的乡村教师队伍正在发挥的巨大作用。

　　教师是立教之本、兴教之源。经过多年实践，乡村教师队伍资源配置不断优化，仅“特岗计划”实施16年来，就为中西部地区乡村学校补充特岗教师103万人。乡村教师管理改革和待遇保障也不断强化，截至2020年底，中西部22个省份725个原连片特困地区县全面实施了乡村教师生活补助政策，覆盖约8万所乡村学校，受益教师129.8万人。更可喜的是，乡村教师的职业成长路径和补充机制在不断完善，中小学教师职称评聘向乡村教师倾斜等政策持续推动。

　　有高质量的乡村教师，才会有高质量的乡村教育。2018年中共中央、国务院印发《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，对乡村教师队伍建设提出了更高要求。今年7月，教育部等九部门推出“优师计划”，每年为832个脱贫县和中西部陆地边境县中小学校培养1万名左右师范生，从源头上改善中西部欠发达地区中小学教师队伍质量。方方面面的努力，都在造就一支“热爱乡村、数量充足、素质优良、充满活力”的乡村教师队伍，让他们成为点亮万千乡村孩子的人生梦想、实现公平而有质量的乡村教育的重要力量！


　　《 人民日报 》（ 2021年09月10日 16 版）
(责编：岳弘彬、郝江震)

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