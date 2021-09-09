任彤彤

宋玺在执行护航任务。

宋玺在主持2021北大新生训练营日评会。

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赓续百年初心，担当育人使命。今年9月10日，是中国第37个教师节。一代代教育工作者们在四季耕耘中传承红色基因，赓续建党初心，弘扬伟大建党精神，切实担当为党育人、为国育才的光荣使命。

在北京大学学生工作部，有这样一位青年教师，一头利落的短发，一张明媚的笑脸，每一个与她接触的人，都会被她身上洋溢着的青春气息所感染。

1994年出生的宋玺，如今是北京大学的一名专职辅导员。在过去的几年里，她从北大校园参军入伍，成为海军陆战队的一名两栖侦察兵，参与亚丁湾护航。退役之后，获得“最美退役军人”称号，当选“2018北京榜样”，回到母校深造……在她的青春华章里，每一次着笔都是浓墨重彩，书写在祖国的大地上。

2021年8月2日下午，中共中央宣传部举行中外记者见面会，4名退役军人、退役军人工作者党员代表围绕“老兵永远跟党走”主题，畅谈工作经历和体会。

宋玺作为其中最年轻的一位“老兵”，感慨万分地说：“从所谓的天之骄子到普通一兵，对我而言是极其难得的升华，因为在党旗和军旗的指引下，我感受到前所未有的使命感、责任感和荣誉感。”

从校园走向军营，对于宋玺来说，并不是头脑一热的决定。宋玺的军旅梦，缘起于小时候跟随父亲在部队大院生活的经历。纪律严明、英姿飒爽的军人形象深深印在她的脑海中。“我从小就对军营充满了向往，梦想着自己也能够穿上军装，保家卫国。”

2012年，如愿进入北京大学心理与认知科学学院学习之后，宋玺的从军梦并没有被浇灭，反而愈发坚定。直到大三那年，当海军来到北京大学校园征兵时，宋玺毅然决然地报名了。

回想起刚进入新兵连第一天，宋玺难掩激动：“早就听说了有‘两栖霸王花’之称的海军陆战队女子两栖侦察队。”她暗自下定决心，自己也要成为这样一朵“霸王花”，绽放在祖国最需要的地方。

为了这个目标，她制定了全面而又严苛的训练计划，五公里越野、攀爬铁丝网、实弹射击……每一样都不能落下。后来她以优异的成绩进入海军陆战队，也成为了一朵铿锵不屈的“两栖霸王花”。

2016年12月，宋玺作为唯一的一名女陆战队员，随中国海军第二十五批护航编队赴亚丁湾、索马里执行护航任务。亚丁湾也叫海盗湾，因为临近索马里，往来的商船经常会受到海盗们的袭击。为了保护亚丁湾以及往来商船的安全，中国海军在此驻扎巡逻，为他们保驾护航。

2017年4月份，一艘图瓦卢籍货船在索科特拉岛西北海域遭遇数量不明的海盗劫持。宋玺回忆，为了解救人质，中国军舰“玉林舰”立即前往救援，16名“90后”特战队员冒着生命危险，在舰载直升机的掩护下，乘小艇登上被劫货船，经过七个多小时的舱室搜索，终于成功解救了19名人质。看到被解救的叙利亚籍船员身披五星红旗大喊“Thank You China（感谢中国）”，宋玺眼角泛起泪花：“这次任务让我深深体会到了祖国的强大，为自己也是中国海军的一员感到自豪！”

同年，退役后的宋玺回到北京大学继续完成了学业，并攻读了临床与健康心理专业的硕士研究生。2018年5月2日。宋玺作为唯一的学生代表在北大师生座谈会上发言，汇报了自己在军营锻造、校园学习中的成长感悟。宋玺说：“从蜜罐子到部队的经历，让我深刻感受到大学生一定不能脱离群众，自己不能架空自己。”

谈及自己现在的工作，宋玺露出了满意的笑容：“我觉得当老师是件挺幸福的事儿。”在和学生们接触时，宋玺用自己的心路历程和成长经历不断激励、影响他们，让他们在面对困难时，拥有更强大的内心力量。她也常常告诉他们，要将个人发展与国家、社会的需求相结合，敢作敢为、勇于追梦，将火热青春融入时代洪流中。

“使命在肩，奋斗有我。”作为一位与青年学生“同行者”，宋玺表示，今后专职从事学生工作，会用专业知识陪伴同学们成长，为青年学生的成长保驾护航，上好这门“大思政课”，和同事们一起为祖国培养担当民族复兴大任的时代新人。

(责编：郝孟佳、熊旭)