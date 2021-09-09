原标题：教师规模扩大是送给教师的“节日礼物”

据教育部网站消息，教育部教师工作司8日介绍，全国教师规模不断扩大，根据最新统计数据显示，教师总数已经达到1792.97万人，比上年增加60.94万人，增长3.52%，其中，特教教师增加6.11%，幼儿园教师增加5.44%，高校教师增加5.34%，有力支撑了教育改革发展。

每年9月10日为全国教师节，今年是第37个教师节。在此次新闻发布会上，无论是介绍庆祝活动安排，还是发布2021年全国教书育人楷模等名单，或是发布最新全国教师规模数据等，这既是送给广大教师的“节日礼物”，同时也向社会展示了我国教师队伍建设新成就，并给予公众更多信心。

其中，全国教师规模不断扩大，首先对教师群体是个好消息。这说明教师已经变成一种越来越体面、越来越吃香的职业，因而，越来越多的人加入教师队伍当中，成为“人类灵魂工程师”。不管是我国教师总数显著增长，还是近年来“教师考证热”，都反映了这种趋势。

数据显示，2016年全国教师资格考试报名人数为260万人，2017年410万人，2018年651万人，2019年900万人，今年或破千万。教师之所以“吃香”，既缘于“教师工资不低于公务员”目标已实现，也是因为不少地方越来越重视教育，采取一系列措施，比如高薪招聘中小学教师、创新教师编制配备、重视师范生培养等。

教师规模不断扩大，本质上也是为教师减负。有数据显示，2020年全国小学招生人数对比2019年出现了60多万人的降幅。而教师人数每年都有显著增长，这意味着我国师生比不断改善，即每个教师负担的学生变少，教师工作量就变小了。即便进入“三孩”时代，随着教师增加，负担也将继续减轻。

由于我国仍然存在教师缺口，总体来说，教师规模扩大并不会给教师群体带来就业压力、竞争压力，相反，新教师的加入分担了现有教师的工作压力。从这个角度来说，教师幸福指数将会越来越高。

其次，教师规模扩大对社会也是重大利好。从教师总量增长来说，既是全社会“尊师重教”的折射，也意味着我国教育质量将会不断提升。教育是国之大计，教师是教育的根本。当更多优秀人才加入到教师队伍，将增强教育活力和创新力，提升教育质量，改善公民素质及提高人才培养效率。

此外，对落实“三孩”政策也创造了有利条件。比如幼儿园教师增加5.44%，加上普惠性幼儿园及学位数不断增长，不少人的生育顾虑就会被打消，“三孩”政策目标更容易实现。从过去情况看，一些适龄人口不敢生、不愿生的原因之一是“教育之忧”，如今这个问题正在通过教师增加等方式解决。

特教教师增加6.11%，表明特殊儿童、残疾人群将会获得更多更专业的教育机会发展机会。另外，高校教师增加5.34%，这等于为高校培养更优人才充实了教师力量。“特岗计划”为中西部地区乡村学校补充特岗教师103万人，这有利于缩小发达地区与欠发达地区的教育差距、发展差距。

在看到利好的同时，也要看到问题。目前，部分教师的非教学压力较大，比如各种检查、评比、考核占去教师不少时间和精力。此外，师资区域发展不平衡，城乡差异较大，教师群体老龄化等趋势性问题也应该引起重视，需要国家相关倾斜政策的发力。在教师节来临之际，无论是与教师有关的成就还是问题，我们都应当积极面对，持续推动教育改革发展。(冯海宁)

(责编：温璐、熊旭)