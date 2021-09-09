本报北京9月8日电 （记者赵婀娜）在第三十七个教师节即将到来之际，教育部举行新闻发布会。今年教师节的主题是：赓续百年初心，担当育人使命，将深入开展教师“四史”学习教育和师德专题教育、宣传贯彻落实强师惠师政策，还将开展首批教育世家学习宣传、最美教师遴选活动等。

记者从发布会上获悉，中宣部、教育部联合开展全国教书育人楷模学习宣传活动，今年共计推出10位全国教书育人楷模，分别是：河北省石家庄外国语学校教师李红霞，辽宁省本溪市本溪满族自治县第五中学教师张万波，黑龙江省牡丹江市职业教育中心学校教师王丹凤，浙江省台州市玉环市坎门海都小学教师叶海辉，东华理工大学教授周义朋，河南省新乡市辉县市西平罗乡中心幼儿园园长、教师郭文艳，重庆市特殊教育中心校长、教师李龙梅，贵州护理职业技术学院教师李红波，西藏自治区日喀则市萨嘎县昌果乡完全小学校长、教师强巴次仁，西安电子科技大学教授郝跃。

中宣部宣传教育局副局长冷志明介绍，这10位全国教书育人楷模，涵盖了高教、职教、中小学、幼教、特教等各级各类教育，同时兼顾了地域、民族、性别、年龄等因素，既有高校勇攀科研高峰的领军拔尖人才，也有在乡村默默奉献的一线教师，他们牢记为党育人、为国育才使命，坚决贯彻落实立德树人根本任务，模范践行“四有好老师”标准，努力当好“四个引路人”，始终坚守“四个相统一”，做学生为学、为事、为人的示范，贡献突出，事迹感人。

记者在发布会上了解到，全国教师规模不断扩大。最新统计数据显示，教师总数已经达到1792.97万人，比上年增加60.94万人，增长3.52%，其中，特教教师增加6.11%，幼儿园教师增加5.44%，高校教师增加5.34%，有力支撑了教育改革发展。

据介绍，今年以来，共有191万人次通过认定获得教师资格证书，较去年全年增长28.7%。同时，教师管理改革和待遇保障不断强化。“健全义务教育教师工资待遇保障长效机制，在预算安排环节实现义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平的目标。”教育部教师工作司司长任友群介绍，教育部会同人社部研究进一步完善中小学岗位设置管理办法，继续推动中小学教师职称评聘向乡村教师倾斜，落实好“定向评价、定向使用”倾斜政策。此外，全面实施乡村教师生活补助政策。截至2020年底，中西部22个省份725个原连片特困地区县全面实施了乡村教师生活补助政策，覆盖约8万所乡村学校，受益教师129.8万人，人均月补助额375元。

财政部科教和文化司副司长胡成玉介绍，针对农村师资的短板和弱项，中央财政先后实施“特岗计划”、“国培计划”、“三区”人才支持计划教师专项计划、银龄讲学计划、乡村教师生活补助、优师计划等一系列重大项目和政策，支持地方持续强化农村教师队伍建设。2006—2021年，中央财政累计安排1300多亿元，支持农村教师队伍建设。

记者从发布会上获悉，人社部作为事业单位人事综合管理部门，积极配合教育部门建设高素质专业化教师队伍，为教育事业优先发展提供人事人才保障。创新公开招聘方式方法，拓宽教师培养补充渠道，均衡基层师资配置。

《 人民日报 》（ 2021年09月09日 13 版）

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