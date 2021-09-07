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三部门：义务教育阶段学科类校外培训机构统一登记为非营利性机构

2021年09月07日17:56 | 来源：人民网-教育频道
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人民网9月7日电 近日，为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，教育部会同民政部、市场监管总局印发通知，就将面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构统一登记为非营利性机构工作进行部署。

通知明确，对于现有面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构，按照线下非营利性学科类培训机构、线下营利性学科类培训机构、线上学科类培训机构以及终止培训机构等不同情况，采取相应办法予以办理。2021年底前完成面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构统一登记为非营利性机构的行政审批及法人登记工作，培训机构在完成非营利性机构登记前，应暂停招生及收费行为。

通知要求，各地要建立联合工作组，明确时间表、路线图，制定专项工作方案和工作流程，统筹协调推进面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构登记工作。要建立问责机制，对责任不落实、措施不到位的相关单位及责任人严肃问责，确保工作按期完成。

(责编：郝孟佳、秦华)

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