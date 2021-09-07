原标题：以“三个突破”破解科研与生产“两张皮”问题

一年前，山东省农科院启动了“三个突破”战略：选择东部的烟台招远、中部的临沂费县、西部的菏泽郓城为三个样板点，利用3年时间，选派300名科研人员，打造若干个单体示范模式。

一年来，三个示范县（市）共落地152个项目，挂职人员88名，直接投入资金共计1080.17万元，一批种植新技术、新品种、新装备纷纷落地，一批农产品品牌开始走向市场，“三个突破”战略全面开花。

“作为山东省唯一的省级综合性、公益性农业科研机构，服务‘三农’、为现代农业发展提供科技支撑一直是我们责无旁贷的历史使命。”山东省农科院党委书记李长胜说，“我们把给农业插上科技的翅膀和推动乡村振兴有机融合起来，大力实施‘三个突破’战略，按照‘一年初见成效、两年形成特色、三年基本完成’的进度安排，结合三个示范县（市）科技需求，打造出县域乡村振兴科技支撑型齐鲁样板。”

村里来了位“枣”博士

走进山东省临沂市费县新庄镇东柱子村，硕果累累的脆枣树吸引了记者的目光。

村民贾理昌告诉记者，之前他一点也不懂，自己摸索着干，“去年这个时候，4个棚的枣树只结了一颗枣”，王中堂博士来做技术指导后，今年枣树全部高产。

贾理昌口中的王中堂是山东省农科院“三个突破”工作组为持续技术跟踪指导，从枣科植物研究团队中选派的脱产挂职费县新庄镇的第一镇长。

王中堂说，东柱子村地理环境适合脆枣生长，当地脆枣品质较好，但存在品种比较单一、露地栽培在成熟时期容易裂果、生产过程中病害比较严重等问题。“我们采用了设施栽培技术，提前了脆枣的成熟期，防治裂果现象，减少病虫害。我们示范推广了‘低残高效精准药剂+性诱剂捕杀综合防治’技术”，王中堂说，2021年，枣园绿盲蝽发生危害率由2020年的85%降低到5%左右，他们还示范推广了脆枣的贮藏期延长技术，可延长货架期10到15天，解决了脆枣不耐贮藏、无法远路销售的问题。

从研究院到生产一线，王中堂以学促用，为农民带来了实实在在的收益。“村民很热情，愿意种。”王中堂表示，他的目标是利用3到5年的时间，实现全村脆枣产值过亿元，打造中国华东鲜食枣供应基地，“让大家一提费县就想到脆枣”。

山地里长出“金叶子”

“茶叶跟别的产业不一样，它必须加工了才能出售。我之前一亩地投资两千多万元，收入也就一二百万元，我一筹莫展。”茶企负责人董桂萍告诉记者，“农科院田博士的到来让我看到了希望，她手把手教工人改进茶叶加工工艺，经常为赶制一批好茶在车间加班到深夜，是她救活了这个茶园，让招远产出好茶，让山地里长出‘金叶子’。”

2020年8月4日，山东省农科院选派田丽丽博士到山东省招远市健生苑农林开发有限公司技术非脱产挂职副总经理，主要对招远茶产业进行技术指导。

说起第一次来这儿考察茶园的情况，田丽丽毫不避讳地谈起其在管理上存在的诸多问题：茶树的长势弱，茶叶的品质不高，加工工艺落后，加工设备不配套，茶农的技术培训也不到位。“长期以来，健生苑对茶产市场和自家产品品质的信心都被磨没了。”田丽丽说。为了给企业增强信心，田丽丽一待就是半个月，给企业的工人进行茶叶科技、品种选择、茶园标准化管理等培训，帮企业建立了越冬标准钢架大棚，使茶叶采摘时间从5月底提前到了4月初。“目前绿茶已经供不应求了。预计今年的效益能翻倍。”田丽丽说。

为促进专家和企业建立长久的合作关系，山东省农科院积极探索“专家+农民利益共同体”模式建设。7月15日，田丽丽由非脱产挂职转入脱产挂职，与槐花岭家庭农场负责人签订了技术入股合作经营协议书。此后，农场的部分盈利额将会以分红形式支付给田丽丽。“这是农民对我们专家的极大认可和信任。”田丽丽说，“专家+农民利益共同体”模式，能够最大化调动专家实现成果转化的积极性。

对于招远槐花岭家庭农场的未来，田丽丽表示，会把茶叶发展成带有文化底蕴的特色产业，向创造区域品牌“金都红”、公共品牌“胶东红”不断努力。

把论文写在农田里

“这是什么品种呀？长得真好！”路过玉米地的农民问正在地里研究的程文博士。

“这边是鲁单608，那边是鲁单510……”程文耐心介绍着自己从山东省农科院无偿带来的玉米品种。

程文是农科院选派到山东菏泽郓城粮好聚农农业服务有限公司挂职的技术副总。郓城是粮食产量大县，以小麦玉米种植为主。土地规模大但土地零散种植、新品种新技术应用不足、产业化不够。

“鲁单608的株型紧凑，耐密性好，高抗倒伏，籽粒品质优，抗病性还好，最重要的是收获时籽粒含水量只有25%，属于黄淮海籽粒机收突破性品种。而鲁单501则可以整杆收割给畜牧业做饲料，可以达到‘以粮则粮，以饲则饲’的效果。小麦有休眠期，所以我们选择以冬天种小麦、夏天种玉米的方式种植，这样可以保证土地的最大化利用，使产值达到高峰。”讲起他培育的品种，程文总是滔滔不绝。

在程文看来，在郓城县侯咽集建设的淀粉加工企业就是这一链条的终端，在粮食主产区打造从育种、生产到加工利用的全产业链，具有非常强的带动作用。打造一条可复制、可参观的科技支撑型粮食产业链齐鲁样板是他的最终目标。

目前，三个示范县都已取得阶段性的亮丽成绩，“三个突破”的样板模式已初步形成。

科研人员奔赴一线吃的苦、流的汗，李长胜全看在眼里。如何激发农业科研人员服务“三农”动力，促使更多人“把论文写在农田里”？李长胜表示，山东省农科院全面推进八大领域综合改革，大力破除束缚科研人才发展的体制机制障碍，引导广大科研人员到生产主战场上去实现人生价值，破解科研与生产“两张皮”的问题，为农业插上科技的翅膀。（赵秋丽 李志臣 陈晨 李才林）

(责编：李依环、温璐)