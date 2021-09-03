人民网北京9月3日电 （记者李依环、孙竞）近日，教育部印发《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》（以下简称《规定》），部署各地各招生单位统筹做好疫情防控常态化条件下的研究生考试招生工作。根据《规定》，2022年全国硕士研究生招生考试初试定于2021年12月25日至26日，考试时间超过3小时或有使用画板等特殊要求的少数考试科目安排在12月27日。

记者了解到，全国硕士研究生招生考试报名包括网上报名和网上确认（现场确认）两个阶段。今年网上报名工作安排在10月5日至10月25日（每天9:00—22:00），预报名工作安排在9月24日至9月27日（每天9:00—22:00）。所有参加全国硕士研究生招生考试的考生均应当按照有关省级教育招生考试机构的规定，在其指定的报考点办理网上报名和网上确认（现场确认）手续。

《规定》要求，进一步加强调剂工作规范管理。考生调剂基本要求与去年相同。鉴于工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理、审计等7个专业初试科目完全一致，为确保公平公正，今年进一步明确，考生在7个专业间调剂时，在满足其他调剂条件基础上，初试成绩须同时符合调出专业和调入专业在调入地区的全国初试成绩基本要求。

教育部强调，要进一步严肃考风考纪。《规定》要求广大考生自觉树立遵章守纪、诚实考试的意识。初试期间，考生应自觉遵守《全国硕士研究生招生考试考场规则》及各考点考场纪律；复试期间，考生应自觉遵守招生单位考场规则及考生所签署的《诚信复试承诺书》等内容，在招生单位复试工作结束前不得对外透露或传播复试试题内容等有关情况。

据悉，为帮助广大考生全面、准确了解研究生招生政策，9月22日至26日，教育部有关部门将在“中国研究生招生信息网”上开展“2022年全国硕士研究生招生宣传咨询”活动，届时所有研究生招生单位将在线回答考生提问。

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