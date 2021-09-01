人民网北京9月1日电 （记者郝孟佳、孙竞）在今天上午举办的教育部新闻发布会上，国务院教育督导委员会办公室主任、教育部教育督导局局长田祖荫表示，2020年，全国2846个区县均承诺实现“义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平”目标。

田祖荫介绍，2020年，国务院教育督导委员会办公室将督促落实“义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平”（以下简称“不低于”）作为当年“一号工程”，紧盯不放，持续发力。

全国2846个区县均正式承诺实现“不低于”目标，这是自义务教育法、教师法颁布实施以来，在预算安排环节，全国所有区县均实现“不低于”目标。根据最新的督导情况，迄今为止，各地落实了这一承诺，正式建立教师工资经费保障的长效机制和义务教育教师工资收入随当地公务员待遇调整的联动机制。

田祖荫表示，今年国务院教育督导委员会办公室将“双减”（即减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担）和“五项管理”（即手机、睡眠、读物、作业、体质管理）督导作为“一号工程”，从监督角度不断发力、推动落实。一是纳入责任督学日常督导；二是组织国家督学开展交叉检查；三是建立重点事项半月通报制度，层层传导压力，压实责任。对该落实、能落实而不落实的，将直接曝光并启动问责程序。

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