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教育督导如何避免出现过度或过轻问责？教育部回应

2021年09月01日10:21 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京9月1日电 （记者郝孟佳、孙竞）记者今天从教育部新闻发布会上获悉，《教育督导问责办法》（以下简称《办法》）今天起正式实施。如何避免一些地方出现过度问责或者过轻问责的情况？

对此，国家督学、首都师范大学副校长杨志成表示，首先，要保证督导问责的公开透明，避免过轻过重。一是标准一致，于法有据，依法督导。督导问责的标准，是国家教育法律法规、教育规章制度的底线，是强制性的、硬性的要求。所以，督导问责的标准一定是刚性的，一把尺子量到底，一把尺子量全国，保证标准一致，避免出现轻重不一。

二是严格程序。《办法》特别强调了九项程序，包括问责调查、被问责对象的陈述和申辩、形成意见、印发决定、问责实施、社会公开、复核申诉、问责归档、问责监督等九项程序，通过程序的严谨性，确保问责公开透明。

三是形成联动。问责不仅是教育督导部门一家的事，而是教育督导部门要联动政府的相关部门，教育督导委员会的成员单位共同问责，包括了纪检监察机关和司法机关。

四是多元监督。通过多元化监督，确保督导的严谨性和公开性。《办法》明确了督导问责监督的多元性，上级督导部门对下级督导部门的问责要进行备案，实现了一级监督一级。同时，要实现公开、透明，向社会曝光，接受人民群众的监督。

(责编：郝孟佳、秦华)

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