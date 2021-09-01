本报记者 孙亚慧

2019年11月，李洹在法国巴黎举行的“法中企业沙龙年会”上发言。

2003年9月，土生土长的西安小伙李洹步入法国里尔第二大学的校园，在这里开启人生新的阶段，学习工商管理专业。

1964年1月27日，中法建交。在当时，法国媒体甚至形象地将之称为“外交核爆炸”。几十年来，中法之间达成诸多“敢为人先”的合作。李洹对法国印象不错，刚到的时候，他感受到了这里的善意和友好。

然而，当正式进入大学课堂后，李洹才意识到一些法国学生和老师对中国的偏见与抵触，这令他惊诧不已。

那时起，李洹的心底便有颗种子发了芽——要发出自己的声音，努力展示可信、可爱、可敬的中国形象，让更多外国人了解真实的中国。

讲述生于斯长于斯的中国

“一些外国媒体对中国的报道并非是‘百家争鸣’，原本就是带着傲慢、戴着有色眼镜在看中国。许多法国人对中国很友好，也很喜欢中国文化。但也有一些民众被带有偏见的新闻误导，因此对中国有误解。他们中的许多人甚至从来没到过中国。”李洹说。

读高中的时候，李洹就对演讲很感兴趣。在法国留学期间，他担任过大学生创业俱乐部的主席，常与不少法国同学在一起谈论创业想法，举办各类活动，还因此获得过法国财政部颁给学生组织的“特别贡献奖”。法语流利、又广泛参与了不少学生活动，当又一次面对一些法国民众对中国的误解时，李洹决定站出来发声，站在中国留学生的角度，向更多的法国人介绍真实的中国。

“摆事实、讲道理，用基本的逻辑和基本的事实去消除偏见。”李洹说，这让他在法国的学业生涯更多了一份使命感。校园里、社区内，甚至是在公园的长椅旁、派对的餐桌边，若是碰到对中国带有偏见的言论，他都会站出来说两句，向对方展示中国的图片、视频，讲述他生于斯长于斯的中国。

“事实胜于雄辩，我们与家人在国内的生活点滴，其实都记录着国家日新月异的发展轨迹。有些人企图‘妖魔化中国’，我们留学生不答应！”李洹说。

维护民族尊严是使命

2008年，北京奥运火炬传递开始后，受到部分法国媒体恶意攻击。李洹和中国留学生同学坐不住了。

白天，他上学、打工，到了晚上就开始准备资料、写邮件，发给当地媒体和议员，指出报道里的错误论断在歪曲事实。他还印发了许多传单在各大高校发放，让当地一些不明就里的学生能够识别不实报道，看到事情真相。

那年的3月下旬，李洹受邀参加了法国电视二台的《仲裁人》电视辩论，用自己出色的表现赢得了辩论对手的尊重。“还是那句话，‘摆事实、讲道理’”，李洹回忆，那场电视辩论结束后，有不少法国观众表示：“终于听到了中国人的声音。”

中国在法留学生也联合起来，准备4月19日在法国巴黎共和国广场发表公开演讲。李洹是活动发言人之一。“对于我们留学生而言，绝不能允许别人污蔑、伤害我们的祖国。我们必须做点什么，维护民族尊严是使命。”

李洹和中国留学生甚至在邮箱中收到了恐吓信，对方扬言会对李洹和他的同学施加报复，可这并没有吓退他们。“我们尽力做好了防范措施，保护好自己非常重要！”李洹说，他当时曾想到过最坏的结果，但他与同伴仍旧义无反顾，无人退缩。

一次次讨论过后，大家最终将“支持北京奥运、反对媒体不公”确定为演讲主题。

“奥运是一座桥，我们的行动目的是反对一些法国媒体的不公报道，表达我们中国留学生的态度和精神。”李洹那天的演讲，打动了现场许多中国留学生，也令不少法国人感到震撼。

“了解不同文化的我们，希望成为中法两国人民的一座桥梁、一个信使。”李洹说。

展示一个蓬勃发展的中国

如今，李洹是法国陕西联合会会长、法国唯勤国际有限公司总裁，他致力于为中法两国企业的商贸合作搭建桥梁，也在不断向外介绍陕西文化，介绍千年古都西安。“外国人了解了陕西，也能够了解古代丝绸之路的历史价值与内涵。了解这条曾见证过东西方物质文明和精神文明交流、交融的通道，可以更好地帮助外国人了解‘一带一路’的共商共建共享原则。”李洹说。

与此同时，面对偏见勇敢发声、向外讲述一个真实的中国，仍旧是李洹生活中非常重要的一部分。

从2020年到现在，面对一些西方媒体借新冠肺炎疫情抹黑中国，李洹在领英等社交媒体上再次活跃了起来，逐一驳斥诋毁污蔑中国的不实信息。其中不少动态的浏览量非常可观，吸引了许多粉丝关注。

“真正的英雄，不是超人，并不会飞，没有特异功能，没有爆衫肌肉，这些中国医生只是普通人，每天在履行着自己的使命。他们是全人类的英雄！致敬！”这是去年2月，李洹在社交平台上发布的一条动态，其中配有一组中国医护人员正在一线战疫的照片。这条动态的总浏览量近30万，许多外国友人评论留言，表达了对中国医护人员的敬意。

“我的许多外国朋友称赞中国的医生、护士们了不起，参与筑牢防疫战线的每个人都很了不起。”李洹说。

对于如何让外国民众在今天更好地了解中国，李洹认为，广大海外学子可以持续发挥作用，其中的每一个人或许都会成为当地民众认识中国的窗口。“如今，走出国门的中国留学生越来越自信，具有对祖国极强的热爱和归属感。他们敢于自信地表达与发声，展示出一个蓬勃发展的，可信、可爱、可敬的中国。”李洹说。

(责编：郝孟佳、温璐)