原标题：协力为课后服务开辟广阔天空

【专家视角】

教育关系千家万户与国家发展，需要多方力量共同参与。“双减”政策落地后，孩子们卸下了过重的学业“包袱”，有了更为宽松、自由的课余空间。如何让教育在这片广阔天空中体现“一棵树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云”的真谛，为孩子创造一个通往无限可能的成长环境，亟待汇聚全社会的力量。

社会力量参与中小学课后服务，有利于教育资源的充分盘活与优化配置。比如，一些中小学校在美育、体育、科技等领域的课程设置、师资配备不足，短时间内难以改变，少年宫、科技馆、青少年活动中心等公益性校外教育机构正好可以发挥其场地、师资方面的优势，为学生提供绘画、科普、音乐等类型的课外活动，弥补学校课后教育资源的暂时性短缺。又如，各行各业的志愿者、非遗传承人等走进校内课堂，以切身经历“传道授业”，引导学生树立崇尚劳动、尊重劳动的职业意识，既拓展了校内劳动教育的方式方法，又解决了类似科目师资短缺等问题。

充分利用社会机构的力量，能够及时、有效地盘活课后服务资源，灵活、迅速地为学生供给课后服务项目，满足不同学生个性化、多样化的兴趣需要，为提升学生综合素质、实现“五育”并举拓展空间。实际上，在政府政策指导下，少年宫等公益性社会机构与学校之间若能通力协作，可以实现功能上的协调与互补，充分体现教育治理体系中协作共治机制的优越性。其中，政府及相关部门要承担起监督管理的职责，学校要充分发挥教育主渠道的作用，社会力量应充分释放主动性与积极性。这样，便有望形成更多优质公共服务产品，为实现教育治理体系和治理能力现代化提供有力支撑，为孩子们的健康全面发展提供丰富滋养。

（作者：付卫东，系华中师范大学人工智能教育学部部聘研究员）

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