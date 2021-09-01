原标题：不断开创教育高质量发展新局面

一段时间以来，来自首都各高校师生代表前往中国共产党历史展览馆，参观“不忘初心、牢记使命”中国共产党历史展览，重温入党誓词。他们在参观后纷纷表示，要从百年党史中不断汲取丰厚的精神滋养，从党的辉煌成就、艰辛历程、历史经验、优良传统中，深刻领悟中国共产党为什么能、马克思主义为什么行、中国特色社会主义为什么好，要把从党史中汲取的智慧和力量转化为奋发进取的强大动力和开拓教育高质量发展新局面的坚定步伐。

“不忘初心、牢记使命”中国共产党历史展览用2600多幅照片图片、3500件（套）文物实物，第一次全方位、全过程、全景式、史诗般展现了中国共产党波澜壮阔的百年历程。一件件实物、模型，一封封书信、日记，一幅幅照片、图表，真实记录着中国共产党人不畏强敌、不惧风险、敢于斗争、勇于胜利的风骨和品质。

“我们党的百年历史，就是一部践行党的初心使命的历史，就是一部党与人民心连心、同呼吸、共命运的历史。此次振奋人心的党史学习活动，进一步砥砺初心使命，激发奋勇前行的斗志。”清华大学校长邱勇表示，在国家实现第一个百年奋斗目标、踏上第二个百年奋斗目标的新征程中，全体师生、全体党员要牢记总书记的指示，强化使命感与责任感，增强旗帜意识和创新意识。清华大学要自信从容迈向未来、自强创新不辱使命，努力出成果、出人才、出经验、出示范，为建设创新型国家、为实现民族伟大复兴作出清华的应有贡献。

北京理工大学党委书记赵长禄表示，当前，高校加快建设中国特色世界一流大学，就要特别注重传承光荣革命传统，赓续红色血脉，用党的奋斗历程和伟大成就鼓舞斗志、指引方向，用党的光荣传统和优良作风坚定信念、凝聚力量，用党的历史经验和实践创造启迪智慧、砥砺品格，教育引导师生坚持党的全面领导，不断坚定马克思主义信仰、中国特色社会主义信念和实现中华民族伟大复兴中国梦的信心，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。

整个展览犹如一部立体的党史书，记录着一个百年大党砥砺奋进的峥嵘岁月，也奏响了一个古老民族迈向复兴的铿锵足音。

“方志敏烈士狱中写的《可爱的中国》，让人感动，催人奋进。他身在狱中，却心系天下！”站在方志敏同志英勇就义的资料照片前，看到他的坚毅眼神，北京科技大学退休教师刘瑞华心情久久不能平静，“英雄的事迹是一笔丰厚的精神财富，极大地激励着每一位共产党人的斗志和士气，为可爱的中国而献身。”

中华女子学院党委常委、副院长周应江表示，要进一步增强学习党史的政治自觉、思想自觉、行动自觉，切实做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，扎实推进学校的各项工作，以更加奋发有为的精神状态推动妇联干部培训工作和女性高等教育高质量发展。

“在参观中国共产党历史展览馆时，我被展览中的大量文物实物所震撼，这些文物讲述了党的不懈奋斗史、不怕牺牲史、理论探索史、为民造福史、自身建设史，给我上了一堂生动的党课。”中国农业大学国际学院传播学本科生王果然表示，最重要的应当是学习好党的光辉历史，感悟中国共产党在理论创新和实践创新的思想伟力。

此外，中国人民大学、中国石油大学（北京）、首都医科大学等校委理论学习中心组也组织了集体参观。其中，首都医科大学党委理论学习中心组成员一致表示，本次参观学习活动使大家在思想政治上再次接受了教育和洗礼，知史爱党、知史爱国，作为医学院校应自觉把党史学习教育持续有效融入到学校中心工作中，教育引导党员干部师生员工不忘初心、牢记使命，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，始终把“为党育人、为国育才”贯穿于医学教育教学全过程，培养党和人民满意的优秀医学人才。（记者 陈鹏）

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