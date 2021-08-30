人民网北京8月30日电 7月15日至19日，东北林业大学“青春兴泰来”小分队和黑龙江大学“青春兴泰来”小分队赴齐齐哈尔市泰来县泰来镇宏程村，联合开展以“乡村振兴”为主题的社会实践。整个实践活动为期5天，由两所大学的18名大学生，3名教师共同参与。

两队通过科普宣讲、实地调研、下乡走访、团体心理辅导等活动，切实助力当地的教育振兴和产业振兴，充分发挥两校学子专业优势，为泰来县的乡村振兴贡献力量。

黑龙江大学团队主要致力于产业振兴。团队所有成员都来自黑龙江大学现代农业与生态环境学院，针对学院党委书记冯国军教授的油豆角在宏程村的种植情况走访调研，团队走访了村内13家村民，从油豆角的产量、收入以及种植中存在的问题等多方面进行了仔细的询问。

东北林业大学团队主要致力于教育振兴，给宏程村的21名小学和初中学生带来了《神奇的进化》、《初识酸碱性》、《现身吧!大气压》、《光的魔法》、《小摩擦、大学问》、《走进密度的世界》、《小小建筑家》、《水的表面张力》等8节科普课程，课程精彩纷呈，有小知识、有动手实验等。

林大学子和黑大学子两支队伍在宏程村的合影。学校供图

在结课仪式上，小朋友彭继鑫说“：我最大的感想就是还没有上够就要上完了，好希望能多几节课！老师们什么时候再来呀？”

大学生讲师石佳旭说：“小朋友们对课程非常感兴趣，有些同学甚至连补习班都推掉了，就是为了赶过来上课，每节课都没有迟到的同学，孩子们真的很喜欢这些课。我们的努力没有白费！”

东林学子团队的大学生讲师们主要来自东北林业大学生命科学学院小水滴公益党支部的党员，团队从2018年暑假的东林学子助力教育精准扶贫----泰来县宏程村贫困学子体验大学生生活、感受大学文化活动到今年暑假的社会实践，从刚开始的教育扶贫到现在的教育振兴，东林学子一直在路上。

(责编：陈畅（实习生）、秦华)