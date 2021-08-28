原标题：校外培训机构优秀人才受学校青睐

昨日下午，在北京高校大学生就业创业指导中心，面向社会人员举办的北京中小学教师专场招聘会正式启动，来自16个区及燕山教委和学校共132家单位参加招聘会，共提供教师岗位366个。一些招聘单位表示，欢迎有丰富教育教学经历和经验的校外培训机构老师来应聘。

下午2点半左右，北京青年报记者在招聘会现场看到，前来参加此次招聘会的人员络绎不绝，其中不少是有校外培训机构教学经历和经验的老师。“在‘双减’政策后，学科类教培机构发生了巨大的变化，这次招聘会给我提供了一次好的就业机会。”曾在教育培训机构就职的小孔说，自己从2018年进入教培行业，一直从事高中数学“一对一”的教学，至今已经三年的时间。“我本科也学的是数学专业，这次前来希望能够找到一份数学老师的工作。我自己的优势是课堂上能更加关注到每个学生的特点，对学生进行‘个性化’辅导。”他还告诉北青报记者，自己已经将带来的20多份简历都投出去了，也找到了一些心仪的岗位。

北青报记者注意到，此次招聘会在区域上覆盖全市各区学校，在学段上也涵盖中学、小学、幼儿园，学科分布非常广泛，均为事业编制内专任教师岗位。一些招聘单位表示，欢迎有丰富教育教学经历和经验的校外培训机构老师来应聘。东城区教委人事科副科长殷仁亮介绍，东城区教委根据实际用人需求，本次共提供了26个教师岗位，其中中学教师岗位21个、小学教师岗位5个，涵盖了北京二中、171中学等东城区知名度最高的一些学校，“我们欢迎来自民办校外培训机构特别是有学科竞赛辅导经验的优秀人才加入到东城教育的大家庭。”殷仁亮表示。

本市“双减”政策日前正式启动，一些学校也将课后服务教师岗作为需求被提出。“此次招聘会上，学校计划招一位初中数学老师和若干课后服务老师。”北京育英学校人力资源中心主任宋红宇介绍，未来学校将加强为学生提供课后辅导的服务，相关老师需求也会增加，所以此次有意物色相关人员。“学校希望能够招到马上能顶岗上课的老师，具有3至5年一线教学经验。对于校外辅导机构的老师来讲，我们更看重他们的辅导经验。”宋红宇表示。此外，她还提到，一线的培训老师入职后会跟应届生一起进行专业的培训。而且在平常教学中还会通过“师带徒”的方式培养青年教师。

市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕介绍，这次“双减”工作整体推进以来，北京市在整体的专班安排下，特别是人力社保部门的牵头下，为广大培训机构的转型升级提供主动的对接服务。其中，对于培训机构员工的就业服务也提供更多的岗位。“市委教育工委和市教委启动此次招聘，也是总体部署当中的一部分。”

李奕还提到，面向“双减”的深度治理，特别是治本之策，本市将按照中央文件当中部署的要求，在“课后3:30”服务及线上线下答疑和辅导中，跟培训机构的转型升级主动对接，提供更多的合作空间。

北青报记者了解到，与此次招聘会同步，各区教师招聘公告和岗位信息已发布在市、区人力资源社会保障局网站，应聘人员也可登录进行报名。

摄影/本报记者 郝羿 （记者 武文娟）

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